Imposta gli input dello shader.

bool  DXInputSet(
   int          input,      // handle del contesto grafico
   const void&  data        // dati per l'impostazione  
   );

Parametri

input

[in] Gestore di input per uno shader ottenuto in DXInputCreate().

data

[in] Dati per l'impostazione degli input dello shader.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .