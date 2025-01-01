#include <Controls\Dialog.mqh>

#include <Controls\Button.mqh>

#include <Controls\Label.mqh>

#include <Controls\ComboBox.mqh>

//--- costanti predefinite

#define X_START 0

#define Y_START 0

#define X_SIZE 280

#define Y_SIZE 300

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Classe dialogo per lavorare con la memoria |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

class CMemoryControl : public CAppDialog

{

private:

//--- grandezza array

int m_arr_size;

//--- arrays

char m_arr_char[];

int m_arr_int[];

float m_arr_float[];

double m_arr_double[];

long m_arr_long[];

//--- etichette

CLabel m_lbl_memory_physical;

CLabel m_lbl_memory_total;

CLabel m_lbl_memory_available;

CLabel m_lbl_memory_used;

CLabel m_lbl_array_size;

CLabel m_lbl_array_type;

CLabel m_lbl_error;

CLabel m_lbl_change_type;

CLabel m_lbl_add_size;

//--- bottoni

CButton m_button_add;

CButton m_button_free;

//--- combo boxes

CComboBox m_combo_box_step;

CComboBox m_combo_box_type;

//--- valore corrente del tipo di array dalla combo box

int m_combo_box_type_value;



public:

CMemoryControl(void);

~CMemoryControl(void);

//--- metodo di creazione della classe object

virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);

//--- handler dell'evento chart

virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);



protected:

//--- crea etichette

bool CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);

//--- crea elementi di controllo

bool CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);

bool CreateComboBoxStep(void);

bool CreateComboBoxType(void);

//--- event handlers

void OnClickButtonAdd(void);

void OnClickButtonFree(void);

void OnChangeComboBoxType(void);

//--- metodi per lavorare con il corrente array

void CurrentArrayFree(void);

bool CurrentArrayAdd(void);

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Memoria libera dell'array corrente |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::CurrentArrayFree(void)

{

//--- resetta la grandezza dell'array

m_arr_size=0;

//--- libera l'array

if(m_combo_box_type_value==0)

ArrayFree(m_arr_char);

if(m_combo_box_type_value==1)

ArrayFree(m_arr_int);

if(m_combo_box_type_value==2)

ArrayFree(m_arr_float);

if(m_combo_box_type_value==3)

ArrayFree(m_arr_double);

if(m_combo_box_type_value==4)

ArrayFree(m_arr_long);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Tenta di aggiungere memoria al corrente array |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CurrentArrayAdd(void)

{

//--- esce se la grandezza della memoria utilizzata supera la grandezza della memoria fisica

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)/TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)<2)

return(false);

//--- tentativo di allocare memoria secondo il tipo corrente

if(m_combo_box_type_value==0 && ArrayResize(m_arr_char,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==1 && ArrayResize(m_arr_int,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==2 && ArrayResize(m_arr_float,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==3 && ArrayResize(m_arr_double,m_arr_size)==-1)

return(false);

if(m_combo_box_type_value==4 && ArrayResize(m_arr_long,m_arr_size)==-1)

return(false);

//--- memoria allocata

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Events handling |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

EVENT_MAP_BEGIN(CMemoryControl)

ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_add,OnClickButtonAdd)

ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_free,OnClickButtonFree)

ON_EVENT(ON_CHANGE,m_combo_box_type,OnChangeComboBoxType)

EVENT_MAP_END(CAppDialog)

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Costruttore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

CMemoryControl::CMemoryControl(void)

{

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Distruttore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

CMemoryControl::~CMemoryControl(void)

{

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Metodo di creazione oggetto della classe |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::Create(const long chart,const string name,const int subwin,

const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)

{

//--- crea l'oggetto della classe base

if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))

return(false);

//--- prepara le stringhe per le etichette

string str_physical="Memory physical = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)+" Mb";

string str_total="Memory total = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL)+" Mb";

string str_available="Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb";

string str_used="Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb";

//--- crea le etichette

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_physical,"physical_label",X_START+10,Y_START+5,str_physical,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_total,"total_label",X_START+10,Y_START+30,str_total,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_available,"available_label",X_START+10,Y_START+55,str_available,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_memory_used,"used_label",X_START+10,Y_START+80,str_used,12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_array_type,"type_label",X_START+10,Y_START+105,"Array type = double",12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_array_size,"size_label",X_START+10,Y_START+130,"Array size = 0",12,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_error,"error_label",X_START+10,Y_START+155,"",12,clrRed))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_change_type,"change_type_label",X_START+10,Y_START+185,"Change type",10,clrBlack))

return(false);

if(!CreateLabel(m_lbl_add_size,"add_size_label",X_START+10,Y_START+210,"Add to array",10,clrBlack))

return(false);

//--- crea elementi di controllo

if(!CreateButton(m_button_add,"add_button",X_START+15,Y_START+245,"Add",12,clrBlue))

return(false);

if(!CreateButton(m_button_free,"free_button",X_START+75,Y_START+245,"Free",12,clrBlue))

return(false);

if(!CreateComboBoxType())

return(false);

if(!CreateComboBoxStep())

return(false);

//--- inizializza la variabile

m_arr_size=0;

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea il bottone |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,

const int y,const string str,const int font_size,

const int clr)

{

//--- crea il bottone

if(!button.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x+50,y+20))

return(false);

//--- testo

if(!button.Text(str))

return(false);

//--- grandezza del font

if(!button.FontSize(font_size))

return(false);

//--- colore dell'etichetta

if(!button.Color(clr))

return(false);

//--- aggiunge il bottone agli elementi di controllo

if(!Add(button))

return(false);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea un box combo per la grandezza dell'array |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateComboBoxStep(void)

{

//--- crea il combo box

if(!m_combo_box_step.Create(m_chart_id,"step_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+185,X_START+200,Y_START+205))

return(false);

//--- aggiunge elementi al combo box

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000",100000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("1 000 000",1000000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("10 000 000",10000000))

return(false);

if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000 000",100000000))

return(false);

//--- imposta gli elementi correnti del combo box

if(!m_combo_box_step.SelectByValue(1000000))

return(false);

//--- aggiunge il combo box agli elementi di controllo

if(!Add(m_combo_box_step))

return(false);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea un combo box per il tipo di array |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateComboBoxType(void)

{

//--- crea il combo box

if(!m_combo_box_type.Create(m_chart_id,"type_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+210,X_START+200,Y_START+230))

return(false);

//--- aggiunge elementi al combo box

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("char",0))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("int",1))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("float",2))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("double",3))

return(false);

if(!m_combo_box_type.ItemAdd("long",4))

return(false);

//--- imposta gli elementi correnti del combo box

if(!m_combo_box_type.SelectByValue(3))

return(false);

//--- memorizza i correnti elementi del combo box

m_combo_box_type_value=3;

//--- aggiunge il combo box agli elementi di controllo

if(!Add(m_combo_box_type))

return(false);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea un etichetta |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CMemoryControl::CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,

const int y,const string str,const int font_size,

const int clr)

{

//--- crea un'etichetta

if(!lbl.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,0,0))

return(false);

//--- testo

if(!lbl.Text(str))

return(false);

//--- grandezza del font

if(!lbl.FontSize(font_size))

return(false);

//--- colore

if(!lbl.Color(clr))

return(false);

//--- aggiunge l'etichetta agli elementi di controllo

if(!Add(lbl))

return(false);

//--- avvenuto

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Handler dell'evento di click del bottone "Aggiungi" |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnClickButtonAdd(void)

{

//--- incrementa la grandezza dell'array

m_arr_size+=(int)m_combo_box_step.Value();

//--- tentativo di allocare memoria per l'array corrente

if(CurrentArrayAdd())

{

//--- memoria allocata, visualizza lo status corrente sullo schermo

m_lbl_memory_available.Text("Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");

m_lbl_memory_used.Text("Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");

m_lbl_array_size.Text("Array size = "+IntegerToString(m_arr_size));

m_lbl_error.Text("");

}

else

{

//--- fallimento nell'allocazione di memoria, visualizza il messaggio d'errore

m_lbl_error.Text("Array is too large, error!");

//--- restituisce la precedente grandezza dell'array

m_arr_size-=(int)m_combo_box_step.Value();

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Handler dell'evento di click del bottone "Libera" |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnClickButtonFree(void)

{

//--- Liberare la memoria dall'array corrente

CurrentArrayFree();

//--- visualizza lo status corrente sullo schermo

m_lbl_memory_available.Text("Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");

m_lbl_memory_used.Text("Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");

m_lbl_array_size.Text("Array size = 0");

m_lbl_error.Text("");

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Handler del cambio evento del combo box |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CMemoryControl::OnChangeComboBoxType(void)

{

//--- verifica se il tipo dell' array è cambiato

if(m_combo_box_type.Value()!=m_combo_box_type_value)

{

//--- libera la memoria dell'array corrente

OnClickButtonFree();

//--- lavora con un altro tipo di array

m_combo_box_type_value=(int)m_combo_box_type.Value();

//--- visualizza il nuovo tipo di array sullo schermo

if(m_combo_box_type_value==0)

m_lbl_array_type.Text("Array type = char");

if(m_combo_box_type_value==1)

m_lbl_array_type.Text("Array type = int");

if(m_combo_box_type_value==2)

m_lbl_array_type.Text("Array type = float");

if(m_combo_box_type_value==3)

m_lbl_array_type.Text("Array type = double");

if(m_combo_box_type_value==4)

m_lbl_array_type.Text("Array type = long");

}

}

//--- Oggetto della classe CMemoryControl

CMemoryControl ExtDialog;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- crea il dialogo

if(!ExtDialog.Create(0,"MemoryControl",0,X_START,Y_START,X_SIZE,Y_SIZE))

return(INIT_FAILED);

//--- lancia

ExtDialog.Run();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

ExtDialog.Destroy(reason);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione Expert evento chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);

}