PeriodSeconds

Questa funzione restituisce il numero di secondi in un periodo.

int  PeriodSeconds(
   ENUM_TIMEFRAMES  period=PERIOD_CURRENT      // periodo del grafico
   );

Parametri

period=PERIOD_CURRENT

[in] Valore di un periodo grafico dall'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. Se il parametro non viene specificato, restituisce il numero di secondi del periodo del grafico corrente, in cui il programma viene eseguito.

Valore restituito

Numero di secondi in un determinato periodo.

Esempio:

//-- parametri di input
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT;   // Primo Periodo
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1;        // Secondo Periodo
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-- ottenere il numero di secondi nei periodi grafici InpPeriod1 e InpPeriod2
   int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);
   int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);
//-- visualizza i valori ricevuti nel log
   PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);
//-- calcola quante barre del periodo del grafico InpPeriod2 sono contenute in una barra con il periodo del grafico InpPeriod1
   int res=sec1/sec2;
   if(res==0)
      res=1;
//-- visualizza il valore ottenuto nel log
   PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));
   /*
  Risultato:
   Seconds in period M5300in period M160
   One bar M5 contains 5 bars M1
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Restituire il nome del timeframe                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)
  {
   return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));
  }

Vedi anche

_Period, Timeframes del Grafico, Data ed Ora, Visibilità degli Oggetti