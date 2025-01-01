- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
PeriodSeconds
Questa funzione restituisce il numero di secondi in un periodo.
int PeriodSeconds(
Parametri
period=PERIOD_CURRENT
[in] Valore di un periodo grafico dall'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. Se il parametro non viene specificato, restituisce il numero di secondi del periodo del grafico corrente, in cui il programma viene eseguito.
Valore restituito
Numero di secondi in un determinato periodo.
Esempio:
//-- parametri di input
Vedi anche
_Period, Timeframes del Grafico, Data ed Ora, Visibilità degli Oggetti