//-- parametri di input

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT; // Primo Periodo

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1; // Secondo Periodo



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- ottenere il numero di secondi nei periodi grafici InpPeriod1 e InpPeriod2

int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);

int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);

//-- visualizza i valori ricevuti nel log

PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);

//-- calcola quante barre del periodo del grafico InpPeriod2 sono contenute in una barra con il periodo del grafico InpPeriod1

int res=sec1/sec2;

if(res==0)

res=1;

//-- visualizza il valore ottenuto nel log

PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));

/*

Risultato:

Seconds in period M5: 300, in period M1: 60

One bar M5 contains 5 bars M1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire il nome del timeframe |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)

{

return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));

}