|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- cronologia delle operazioni e degli ordini
if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
{
Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- in un ciclo dalla lista di tutti gli ordini della cronologia sul conto
int total=HistoryOrdersTotal();
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- ottenere il ticket dell'ordine nella lista tramite l'indice del ciclo
ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
if(ticket==0)
continue;
//--- ottenere il tipo di ordine e visualizzare l'intestazione per la lista delle proprietà reali dell'ordine selezionato
string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE));
PrintFormat("Double properties of an history order %s #%I64u:", type, ticket);
//--- stampare tutte le proprietà reali dell'ordine selezionato sotto l'intestazione
HistoryOrderPropertiesDoublePrint(ticket, 16);
}
/*
risultato:
Double properties of an history order Sell #2810847541:
Volume initial: 0.50
Volume current: 0.00
Price open: 1.10491
StopLoss: 0.00000
TakeProfit: 0.00000
Price current: 1.10491
StopLimit: 0.00000
Double properties of an history order Buy Limit #2811003507:
Volume initial: 1.00
Volume current: 1.00
Price open: 1.10547
StopLoss: 0.00000
TakeProfit: 0.00000
Price current: 1.10591
StopLimit: 0.00000
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Visualizzare le proprietà reali dell'ordine |
//| della cronologia selezionata nel journal |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryOrderPropertiesDoublePrint(const long ticket, const uint header_width=0)
{
uint w=0;
string header="";
double value=0;
//--- ottenere il simbolo dell'ordine e il numero di decimali per il simbolo
string symbol = HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_SYMBOL);
int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
//--- definire il testo dell'intestazione e la larghezza del campo dell'intestazione
//--- se la larghezza dell'intestazione viene passata alla funzione uguale a zero, allora la larghezza sarà la dimensione della riga dell'intestazione + 1
header="Volume initial:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- ottenere e visualizzare nel journal il volume iniziale quando si effettua un ordine con un'intestazione della larghezza specificata
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_VOLUME_INITIAL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);
//--- visualizzare il volume dell'ordine non evaso nel journal
header="Volume current:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_VOLUME_CURRENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);
//--- visualizzare il prezzo, specificato nell'ordine, nel journal
header="Price open:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_PRICE_OPEN, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
//--- visualizzare il livello dello StopLoss nel journal
header="StopLoss:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_SL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
//--- visualizzare il livello del TakeProfit nel journal
header="TakeProfit:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_TP, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
//--- visualizzare il prezzo corrente tramite simbolo dell'ordine nel journal
header="Price current:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_PRICE_CURRENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
//--- visualizzare nel journal il prezzo dell'ordine StopLimit, quando l'ordine StopLimit viene attivato
header="StopLimit:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_PRICE_STOPLIMIT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Restituire la descrizione del tipo di ordine |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
{
switch(type)
{
case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");
case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");
case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");
default : return("Unknown order type");
}
}