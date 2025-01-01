#define DEVIATION 5 // deviazione consentita dal prezzo

#define VOLUME 1.0 // volume dell'ordine

#define EXPERT_MAGIC 123 // MagicNumber

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // direzione della posizione aperta (ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL)



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- dichiarare e inizializzare le strutture di richiesta, verifica e risultato

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeCheckResult check ={};

MqlTradeResult result ={};



//--- parametri di richiesta di trade

PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);



//--- controllare i parametri della richiesta di trade

ResetLastError();

bool res=OrderCheck(request, check);

if(!res)

{

PrintFormat("Trade request verification completed with error %d

Server retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);

return;

}



//--- la richiesta di controllo del trade è stata eseguita con successo - visualizzare la descrizione dei campi della struttura di verifica della richiesta di trade

Print("Trade request verification completed successfully");

MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);



//--- inviare una richiesta di trade

if(!OrderSend(request, result))

Print("OrderSend error ", GetLastError()); // se non è possibile inviare la richiesta, visualizzare il codice di errore



//--- informazioni sull'operazione

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);

/*

risultato con auto trading disattivato nel terminale client:

Trade request verification completed with error 4752

Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client



enable auto trading and check again on a closed market:

Experts automated trading is enabled

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 1104.79 USD

Margin free: 9674.71 USD

Margin level: 975.71 %

Comment: Done

OrderSend error 4756

Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0



Controllo del mercato aperto:

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 110.46 USD

Margin free: 10669.04 USD

Margin level: 9758.74 %

Comment: Done

Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preparare i parametri per una richiesta di trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)

{

ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);

double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));

//-- parametri della richiesta

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // tipo di operazione di trade

request.symbol = symbol; // simbolo

request.volume = volume; // volume

request.type = type; // tipo di ordine

request.price = price; // prezzo di apertura

request.deviation = DEVIATION; // deviazione consentita dal prezzo

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber dell'ordine

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Stampare nel journal i campi del |

//| risultato della verifica di richiesta di trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)

{

//--- ottenere la valuta del conto e il numero di decimali per la valuta del conto

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);



//--- definire il testo dell'intestazione e la larghezza del campo dell'intestazione

//--- se la larghezza dell'intestazione viene passata alla funzione uguale a zero, allora la larghezza sarà la dimensione della riga dell'intestazione + 1

string header="Retcode:";

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- visualizzare nel journal il codice di ritorno con l'intestazione della larghezza specificata

PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);



//--- visualizzare nel journal il valore del saldo dopo l'esecuzione di un'operazione di trading

header="Balance:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);



//--- visualizzare il valore del capitale dopo l'esecuzione di un'operazione di trading nel journal

header="Equity:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);



//--- visualizzare il valore di profitto flottante dopo l'esecuzione di un'operazione di trading nel journal

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);



//--- visualizzare l'importo del margine, richiesto per la necessaria operazione di trading, nel journal

header="Margin:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);



//--- visualizzare nel journal il valore del capitale che deve essere lasciato dopo aver condotto un'operazione di trading

header="Margin free:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);



//--- visualizzare nel journal il livello di margine da impostare dopo aver completato l'operazione di trading richiesta

header="Margin level:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);



//--- visualizzare il commento sul codice di risposta e la descrizione dell'errore nel journal

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);

}