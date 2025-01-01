|
#define DEVIATION 5 // deviazione consentita dal prezzo
#define VOLUME 1.0 // volume dell'ordine
#define EXPERT_MAGIC 123 // MagicNumber
#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // direzione della posizione aperta (ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- dichiarare e inizializzare le strutture di richiesta, verifica e risultato
MqlTradeRequest request={};
MqlTradeCheckResult check ={};
MqlTradeResult result ={};
//--- parametri di richiesta di trade
PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);
//--- controllare i parametri della richiesta di trade
ResetLastError();
bool res=OrderCheck(request, check);
if(!res)
{
PrintFormat("Trade request verification completed with error %d\nServer retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);
return;
}
//--- la richiesta di controllo del trade è stata eseguita con successo - visualizzare la descrizione dei campi della struttura di verifica della richiesta di trade
Print("Trade request verification completed successfully");
MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);
//--- inviare una richiesta di trade
if(!OrderSend(request, result))
Print("OrderSend error ", GetLastError()); // se non è possibile inviare la richiesta, visualizzare il codice di errore
//--- informazioni sull'operazione
PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);
/*
risultato con auto trading disattivato nel terminale client:
Trade request verification completed with error 4752
Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client
enable auto trading and check again on a closed market:
Experts automated trading is enabled
Trade request verification completed successfully
Retcode: 0
Balance: 10779.50 USD
Equity: 10779.50 USD
Profit: 0.00 USD
Margin: 1104.79 USD
Margin free: 9674.71 USD
Margin level: 975.71 %
Comment: Done
OrderSend error 4756
Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0
Controllo del mercato aperto:
Trade request verification completed successfully
Retcode: 0
Balance: 10779.50 USD
Equity: 10779.50 USD
Profit: 0.00 USD
Margin: 110.46 USD
Margin free: 10669.04 USD
Margin level: 9758.74 %
Comment: Done
Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preparare i parametri per una richiesta di trade |
//+------------------------------------------------------------------+
void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)
{
ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);
double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));
//-- parametri della richiesta
request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // tipo di operazione di trade
request.symbol = symbol; // simbolo
request.volume = volume; // volume
request.type = type; // tipo di ordine
request.price = price; // prezzo di apertura
request.deviation = DEVIATION; // deviazione consentita dal prezzo
request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber dell'ordine
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Stampare nel journal i campi del |
//| risultato della verifica di richiesta di trade |
//+------------------------------------------------------------------+
void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)
{
//--- ottenere la valuta del conto e il numero di decimali per la valuta del conto
string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);
//--- definire il testo dell'intestazione e la larghezza del campo dell'intestazione
//--- se la larghezza dell'intestazione viene passata alla funzione uguale a zero, allora la larghezza sarà la dimensione della riga dell'intestazione + 1
string header="Retcode:";
uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- visualizzare nel journal il codice di ritorno con l'intestazione della larghezza specificata
PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);
//--- visualizzare nel journal il valore del saldo dopo l'esecuzione di un'operazione di trading
header="Balance:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);
//--- visualizzare il valore del capitale dopo l'esecuzione di un'operazione di trading nel journal
header="Equity:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);
//--- visualizzare il valore di profitto flottante dopo l'esecuzione di un'operazione di trading nel journal
header="Profit:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);
//--- visualizzare l'importo del margine, richiesto per la necessaria operazione di trading, nel journal
header="Margin:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);
//--- visualizzare nel journal il valore del capitale che deve essere lasciato dopo aver condotto un'operazione di trading
header="Margin free:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);
//--- visualizzare nel journal il livello di margine da impostare dopo aver completato l'operazione di trading richiesta
header="Margin level:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);
//--- visualizzare il commento sul codice di risposta e la descrizione dell'errore nel journal
header="Comment:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);
}