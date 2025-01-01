- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Funzioni di Rete
I programmi MQL5 possono scambiare dati con server remoti, nonché inviare notifiche push, e-mail e dati via FTP.
- Il gruppo di funzioni Socket * consente di stabilire una connessione TCP (incluso un TLS sicuro) con un host remoto tramite socket di sistema. Il principio di funzionamento è semplice: creare un socket, connettersi al server e iniziare lettura e scrittura dati.
- La funzione WebRequest è progettata per funzionare con risorse Web e consente di inviare facilmente richieste HTTP (inclusi GET e POST).
- SendFTP, SendMail e SendNotification sono funzioni più semplici per l'invio di file, e-mail e notifiche mobili.
Per la sicurezza dell'utente finale, l'elenco degli indirizzi IP consentiti è implementato dal lato client. L'elenco contiene gli indirizzi IP a cui il programma MQL5 può connettersi tramite le funzioni Socket* e WebRequest. Ad esempio, se il programma deve connettersi a https://www.someserver.com, questo indirizzo deve essere esplicitamente indicato da un utente terminale nell'elenco. Un indirizzo non può essere aggiunto a livello di codice.
Aggiunge un messaggio esplicito al programma MQL5 per notificare all'utente la necessità di una configurazione aggiuntiva. Puoi farlo via descrizione #property , Alert o Print.
|
Funzione
|
Azione
|
Creare un socket con flag specificati e restituisce il relativo handle
|
Chiude un socket
|
Si connette al server con il controllo del timeout
|
Controlla se il socket è attualmente connesso
|
Ottiene un numero di byte che può essere letto da un socket
|
Verifica se i dati possono essere scritti su un socket al momento attuale
|
Imposta i timeout per la ricezione e l'invio di dati per un oggetto di sistema socket
|
Legge i dati da un socket
|
Scrive dati su un socket
|
Avvia connessione TLS sicura (SSL) verso un host specificato tramite il protocollo TLS Handshake
|
Ottiene dati sul certificato utilizzato per proteggere la connessione di rete
|
Legge i dati dalla connessione TLS protetta
|
Legge tutti i dati disponibili dalla connessione TLS protetta
|
Invia dati tramite connessione TLS protetta
|
Invia una richiesta HTTP ad un server specificato
|
Invia un file ad un indirizzo specificato nella scheda FTP
|
Invia un'email ad un indirizzo specificato nella scheda Email della finestra delle opzioni
|
Invia notifiche push ai terminali mobili i cui ID MetaQuotes sono specificati nella scheda Notifiche