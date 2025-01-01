DocumentazioneSezioni
Funzioni di Rete

I programmi MQL5 possono scambiare dati con server remoti, nonché inviare notifiche push, e-mail e dati via FTP.

  • Il gruppo di funzioni Socket * consente di stabilire una connessione TCP (incluso un TLS sicuro) con un host remoto tramite socket di sistema. Il principio di funzionamento è semplice: creare un socket, connettersi al server e iniziare lettura e scrittura dati.
  • La funzione WebRequest è progettata per funzionare con risorse Web e consente di inviare facilmente richieste HTTP (inclusi GET e POST).
  • SendFTP, SendMail e SendNotification sono funzioni più semplici per l'invio di file, e-mail e notifiche mobili.

Per la sicurezza dell'utente finale, l'elenco degli indirizzi IP consentiti è implementato dal lato client. L'elenco contiene gli indirizzi IP a cui il programma MQL5 può connettersi tramite le funzioni Socket* e WebRequest. Ad esempio, se il programma deve connettersi a https://www.someserver.com, questo indirizzo deve essere esplicitamente indicato da un utente terminale nell'elenco. Un indirizzo non può essere aggiunto a livello di codice.

Aggiunta indirizzo alla lista

Aggiunge un messaggio esplicito al programma MQL5 per notificare all'utente la necessità di una configurazione aggiuntiva. Puoi farlo via descrizione #property , Alert o Print.

Funzione

Azione

SocketCreate

Creare un socket con flag specificati e restituisce il relativo handle

SocketClose

Chiude un socket

SocketConnect

Si connette al server con il controllo del timeout

SocketIsConnected

Controlla se il socket è attualmente connesso

SocketIsReadable

Ottiene un numero di byte che può essere letto da un socket

SocketIsWritable

Verifica se i dati possono essere scritti su un socket al momento attuale

SocketTimeouts

Imposta i timeout per la ricezione e l'invio di dati per un oggetto di sistema socket

SocketRead

Legge i dati da un socket

SocketSend

Scrive dati su un socket

SocketTlsHandshake

Avvia connessione TLS sicura (SSL) verso un host specificato tramite il protocollo TLS Handshake

SocketTlsCertificate

Ottiene dati sul certificato utilizzato per proteggere la connessione di rete

SocketTlsRead

Legge i dati dalla connessione TLS protetta

SocketTlsReadAvailable

Legge tutti i dati disponibili dalla connessione TLS protetta

SocketTlsSend

Invia dati tramite connessione TLS protetta

WebRequest

Invia una richiesta HTTP ad un server specificato

SendFTP

Invia un file ad un indirizzo specificato nella scheda FTP

SendMail

Invia un'email ad un indirizzo specificato nella scheda Email della finestra delle opzioni

SendNotification

Invia notifiche push ai terminali mobili i cui ID MetaQuotes sono specificati nella scheda Notifiche

 