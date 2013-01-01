FileWriteArray

La funzione scrive array di qualsiasi tipo ad eccezione di stringa ad un file BIN (può essere un array di strutture che non contengono stringhe o array dinamici).

uint FileWriteArray(

int file_handle,

const void& array[],

int start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

array[]

[out] Array per la registrazione.

start=0

[in] Indice iniziale nell' array (numero del primo elemento registrato).

count=WHOLE_ARRAY

[in] Numero di elementi da scrivere (WHOLE_ARRAY significa che tutti gli elementi iniziano con il numero start fino alla fine dell'array, verranno scritti).

Valore restituito

Numero di elementi registrati.

Nota

Array di stringhe possono essere registrati in un file TXT. In questo caso, le stringhe vengono automaticamente chiuse dai caratteri di fine riga "\r

". A seconda del tipo di file ANSI o UNICODE, le stringhe sono o convertite in codifica-ansi o meno.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteArray.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- parametri di input

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Struttura per memorizzare i dati dei prezzi |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // date

double bid; // prezzo bid

double ask; // prezzo ask

};

//--- variabili globali

int count=0;

int size=20;

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

prices arr[];

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- alloca la memoria per l'array

ArrayResize(arr,size);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- scrive le stringhe di conteggio rimanenti se count<n

WriteData(count);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell'Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- salva i dati nell'array

arr[count].date=TimeCurrent();

arr[count].bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

arr[count].ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- mostra i correnti dati

Print("Date = ",arr[count].date," Bid = ",arr[count].bid," Ask = ",arr[count].ask);

//--- incrementa il contatore

count++;

//--- se l'array è riempito, scrive i dati nel file e lo azzera

if(count==size)

{

WriteData(size);

count=0;

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Scrive n elementi dell'array nel file |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void WriteData(const int n)

{

//--- apre il file

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- scrive i dati array alla fine del file

FileSeek(handle,0,SEEK_END);

FileWriteArray(handle,arr,0,n);

//--- chiude il file

FileClose(handle);

}

else

Print("Fallimento nell'aprire il file, errore",GetLastError());

}

Vedi anche

Variabili, FileSeek