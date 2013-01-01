- FileSelectDialog
FileWriteArray
La funzione scrive array di qualsiasi tipo ad eccezione di stringa ad un file BIN (può essere un array di strutture che non contengono stringhe o array dinamici).
uint FileWriteArray(
Parametri
file_handle
[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().
array[]
[out] Array per la registrazione.
start=0
[in] Indice iniziale nell' array (numero del primo elemento registrato).
count=WHOLE_ARRAY
[in] Numero di elementi da scrivere (WHOLE_ARRAY significa che tutti gli elementi iniziano con il numero start fino alla fine dell'array, verranno scritti).
Valore restituito
Numero di elementi registrati.
Nota
Array di stringhe possono essere registrati in un file TXT. In questo caso, le stringhe vengono automaticamente chiuse dai caratteri di fine riga "\r\n". A seconda del tipo di file ANSI o UNICODE, le stringhe sono o convertite in codifica-ansi o meno.
Esempio:
