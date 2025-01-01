- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToShortArray
La funzione copia dal punto di vista dei simboli una stringa in un posto specificato di un array di tipo ushort. Restituisce il numero di elementi copiati.
int StringToShortArray(
Parametri
text_string
[in] Stringa da copiare
array[]
[out] Array of ushort type (analog of wchar_t type).
start=0
[in] Posizione, da cui ha inizio la copia. Default - 0.
count=-1
[in] Numero di elementi dell' array da copiare. Definisce lunghezza di una stringa risultante. Il valore predefinito è -1, che significa copiare fino alla fine dell' array o sino terminale 0. Terminal 0 sarà anche copiato nell'array destinazione, in questo caso la grandezza dell' array dinamico può essere aumentata se necessario alla grandezza della stringa. Se la grandezza dell' array dinamico supera la lunghezza della stringa, la dimensione dell' array non sarà ridotta.
Valore restituito
Numero di elementi copiati.
Esempio:
Vedi anche
ShortArrayToString, StringToCharArray, L'uso di una tabella Codici