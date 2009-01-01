- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
ExpertRemove
La funzione ferma un Expert Advisor e lo decarica da un grafico.
|
void ExpertRemove();
Valore restituito
Nessun valore restituito.
Nota
L'Expert Advisor non viene fermato immediatamente appena si chiama ExpertRemove(); viene impostato solo un flag per fermare l'operatività dell' EA . Vale a dire, che ogni evento successivo non verrà elaborato, verr chiamato OnDeinit() e l'Expert Advisor verrà decaricato e rimosso dal grafico.
Chiamare ExpertRemove() nel tester di strategia all'interno dell handler OnInit() annulla i test sul set corrente di parametri. Tale completamento è considerato un errore di inizializzazione.
Quando si chiama ExpertRemove() nel tester della strategia dopo inizializzazione riuscita di un EA, un test è completato normalmente con la chiamata di OnDeinit() e OnTester(). In questo caso, vengono ottenuti i valori delle intere statistiche di trading e criterio di ottimizzazione.
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche