ExpertRemove

La funzione ferma un Expert Advisor e lo decarica da un grafico.

void ExpertRemove();

Valore restituito

Nessun valore restituito.

Nota

L'Expert Advisor non viene fermato immediatamente appena si chiama ExpertRemove(); viene impostato solo un flag per fermare l'operatività dell' EA . Vale a dire, che ogni evento successivo non verrà elaborato, verr chiamato OnDeinit() e l'Expert Advisor verrà decaricato e rimosso dal grafico.

Chiamare ExpertRemove() nel tester di strategia all'interno dell handler OnInit() annulla i test sul set corrente di parametri. Tale completamento è considerato un errore di inizializzazione.

Quando si chiama ExpertRemove() nel tester della strategia dopo inizializzazione riuscita di un EA, un test è completato normalmente con la chiamata di OnDeinit() e OnTester(). In questo caso, vengono ottenuti i valori delle intere statistiche di trading e criterio di ottimizzazione.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Test_ExpertRemove.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

input int ticks_to_close=20;// number of ticks before EA unload

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print(TimeCurrent(),": " ,__FUNCTION__," reason code = ",reason);

//--- "clear" comment

Comment("");

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell'Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static int tick_counter=0;

//---

tick_counter++;

Comment("

Prima di decaricare l'expert advisor ",__FILE__," left",

(ticks_to_close-tick_counter)," ticks");

//--- prima

if(tick_counter>=ticks_to_close)

{

ExpertRemove();

Print(TimeCurrent(),": ",__FUNCTION__," l'expert advisor verrà decaricato");

}

Print("tick_counter =",tick_counter);

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

Vedi anche

Funzionamento programmi, Eventi terminale client