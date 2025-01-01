- FrameFirst
- FrameFilter
- FrameNext
- FrameInputs
- FrameAdd
- ParameterGetRange
- ParameterSetRange
ParameterSetRange
Specifica l'uso dei parametri di input quando si ottimizza un Expert Advisor nello Strategy Tester: valore, step del cambiamento, i valori iniziali e finali. Ci sono due varianti della funzione.
1. Specifica i valori per il parametro di input di tipo integer
|
bool ParameterSetRange(
2. Specifica i valori per il parametro di input di tipo real
|
bool ParameterSetRange(
Parametri
name
[in] input or sinput ID della variabile. Queste variabili sono parametri esterni di un'applicazione. I loro valori possono essere specificati al momento del lancio del programma.
enable
[in] Abilitare questo parametro per enumerare i valori durante l'ottimizzazione nello StrategyTester.
valore
[in] Valore parametro.
start
[in] il valore del parametro iniziale durante l'ottimizzazione.
step
[in] Cambiamento dello step parametri durante l'enumerazione dei suoi valori.
stop
[in] il valore del parametro finale durante l'ottimizzazione.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().
Nota
La funzione può essere chiamata solo dal gestore OnTesterInit() al momento del lancio dell' ottimizzazione dallo Strategy Tester. È stato designato per specificare il range dei parametri e lo step del cambiamento. Il parametro può essere completamente escluso dall' ottimizzazione indipendentemente dalle impostazioni dello Strategy Tester. Consente inoltre di utilizzare le variabili dichiarate con modificatore sinput nel processo di ottimizzazione.
ParameterSetRange() consente di gestire l' ottimizzazione di un Expert Advisor nello Strategy Tester a seconda dei valori dei suoi parametri chiave, includendo o escludendo i parametri di input richiesti dal l'ottimizzazione ed impostando il range richiesto e lo step del cambiamento.