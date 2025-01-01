HistoryDealsTotal

Restituisce il numero delle operazioni nella cronologia. Prima di chiamare HistoryDealsTotal(), per prima cosa è necessario ricevere la cronologia delle operazioni e degli ordini con la funzione HistorySelect() o HistorySelectByPosition().

int HistoryDealsTotal();

Valore restituito

Valore di tipo int.

Nota

Attenzione a non confondere ordini, operazioni e posizioni. Ogni operazione è il risultato dell'esecuzione di un ordine, ogni posizione è il risultato di riepilogo di una o più operazioni.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- richiedere tutta la cronologia esistente sul conto

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- ottenere il numero delle operazioni nella lista e visualizzarle nel journal

int total=HistoryDealsTotal();

Print("Number of historical deals on the account: ", total);

/*

risultato:

Number of historical deals on the account: 339

*/

}

Vedi anche

HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Proprietà Operazioni