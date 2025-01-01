DocumentazioneSezioni
HistoryDealsTotal

Restituisce il numero delle operazioni nella cronologia. Prima di chiamare HistoryDealsTotal(), per prima cosa è necessario ricevere la cronologia delle operazioni e degli ordini con la funzione HistorySelect() o HistorySelectByPosition().

int  HistoryDealsTotal();

Valore restituito

Valore di tipo int.

Nota

Attenzione a non confondere ordini, operazioni e posizioni. Ogni operazione è il risultato dell'esecuzione di un ordine, ogni posizione è il risultato di riepilogo di una o più operazioni.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- richiedere tutta la cronologia esistente sul conto
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- ottenere il numero delle operazioni nella lista e visualizzarle nel journal
   int total=HistoryDealsTotal();
   Print("Number of historical deals on the account: "total);
   /*
  risultato:
   Number of historical deals on the account339
   */
  }

