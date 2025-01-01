- OrderCalcMargin
HistoryDealsTotal
Restituisce il numero delle operazioni nella cronologia. Prima di chiamare HistoryDealsTotal(), per prima cosa è necessario ricevere la cronologia delle operazioni e degli ordini con la funzione HistorySelect() o HistorySelectByPosition().
int HistoryDealsTotal();
Valore restituito
Valore di tipo int.
Nota
Attenzione a non confondere ordini, operazioni e posizioni. Ogni operazione è il risultato dell'esecuzione di un ordine, ogni posizione è il risultato di riepilogo di una o più operazioni.
Esempio:
Vedi anche
HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Proprietà Operazioni