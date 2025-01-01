Costanti, Enumerazioni e Strutture

Per semplificare la scrittura di programmi e rendere i testi del programma più convenienti per la percezione, il linguaggio MQL5 fornisce costanti standard predefinite ed enumerazioni. Oltre a questo, strutture di servizio vengono utilizzate per la memorizzazione di informazioni.

Costanti standard sono simili a macros e sono di tipo int.

Le costanti sono raggruppate per i loro scopi:

Costanti del grafico vengono utilizzate quando si lavora con prezzi dei grafici: apertura, navigazione, impostazione dei parametri;

Costanti oggetti sono destinati alla trasformazione di oggetti grafici che possono essere creati e visualizzati nei grafici;

Costanti Indicatore vengono utilizzate per lavorare con indicatori standard e personalizzati;