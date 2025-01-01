DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e Strutture 

Costanti, Enumerazioni e Strutture

Per semplificare la scrittura di programmi e rendere i testi del programma più convenienti per la percezione, il linguaggio MQL5 fornisce costanti standard predefinite ed enumerazioni. Oltre a questo, strutture di servizio vengono utilizzate per la memorizzazione di informazioni.

Costanti standard sono simili a macros e sono di tipo int.

Le costanti sono raggruppate per i loro scopi:

  • Costanti del grafico vengono utilizzate quando si lavora con prezzi dei grafici: apertura, navigazione, impostazione dei parametri;
  • Costanti oggetti sono destinati alla trasformazione di oggetti grafici che possono essere creati e visualizzati nei grafici;
  • Costanti Indicatore vengono utilizzate per lavorare con indicatori standard e personalizzati;
  • Stato dell'ambiente costanti descrivono le proprietà di un programma-MQL5, mostrano informazioni su un terminale client, strumento finanziario ed il corrente account;

 