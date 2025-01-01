MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e Strutture
- Costanti del Grafico
- Costanti Oggetti
- Costanti Indicatore
- Stato dell'Ambiente
- Costanti di Trade
- Costanti Nominate
- Strutture Dati
- I codici di Errore e di Avvertenza
- Costanti Input/Output
Costanti, Enumerazioni e Strutture
Per semplificare la scrittura di programmi e rendere i testi del programma più convenienti per la percezione, il linguaggio MQL5 fornisce costanti standard predefinite ed enumerazioni. Oltre a questo, strutture di servizio vengono utilizzate per la memorizzazione di informazioni.
Costanti standard sono simili a macros e sono di tipo int.
Le costanti sono raggruppate per i loro scopi:
- Costanti del grafico vengono utilizzate quando si lavora con prezzi dei grafici: apertura, navigazione, impostazione dei parametri;
- Costanti oggetti sono destinati alla trasformazione di oggetti grafici che possono essere creati e visualizzati nei grafici;
- Costanti Indicatore vengono utilizzate per lavorare con indicatori standard e personalizzati;
- Stato dell'ambiente costanti descrivono le proprietà di un programma-MQL5, mostrano informazioni su un terminale client, strumento finanziario ed il corrente account;
- Costanti trade consentono di specificare una varietà di informazioni in corso di trading;
- Costanti nominate sono costanti del linguaggio MQL5;
- Strutture di dati descrivono i formati di memorizzazione dei dati utilizzati;
- I codici di errori e avvisi descrivono i messaggi del compilatore e le risposte del trading server alle richieste di trade,
- Costanti In/out sono progettate per lavorare con file di funzioni e la visualizzazione di messaggi sullo schermo dalla funzione MessageBox().