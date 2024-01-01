- SocketCreate
Invia le notifiche push per i terminali mobili, i cui MetaQuotes IDs sono specificati nella scheda "Notifiche".
|
bool SendNotification(
Parametri
text
[in] Il testo della notifica. La lunghezza del messaggio non deve superare i 255 caratteri.
Valore restituito
true se la notifica è stata inviata con successo dal terminale, in caso di fallimento restituisce false. Durante il controllo dopo una notifica push fallita, GetLastError() può restituire uno dei seguenti errori:
- 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
- 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
- 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
- 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.
Nota
Severe restrizioni d'uso sono impostate per la funzione SendNotification(): non più di 2 chiamate al secondo e non più di 10 chiamate al minuto. Il monitoraggio della frequenza di utilizzo è dinamico. La funzione può essere disattivata in caso di violazione restrizione.
La funzione SendNotification() non funziona nel Tester di Strategia.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+