SendNotification

Invia le notifiche push per i terminali mobili, i cui MetaQuotes IDs sono specificati nella scheda "Notifiche".

bool SendNotification(

string text

);

Parametri

text

[in] Il testo della notifica. La lunghezza del messaggio non deve superare i 255 caratteri.

Valore restituito

true se la notifica è stata inviata con successo dal terminale, in caso di fallimento restituisce false. Durante il controllo dopo una notifica push fallita, GetLastError() può restituire uno dei seguenti errori:

4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,

4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,

4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,

4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Nota

Severe restrizioni d'uso sono impostate per la funzione SendNotification(): non più di 2 chiamate al secondo e non più di 10 chiamate al minuto. Il monitoraggio della frequenza di utilizzo è dinamico. La funzione può essere disattivata in caso di violazione restrizione.

La funzione SendNotification() non funziona nel Tester di Strategia.

Esempio: