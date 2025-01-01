void OnStart()

{

string cookie=NULL,headers;

char post[],result[];

string url="https://finance.yahoo.com";

//--- Per abilitare l'accesso al server, è necessario aggiungere l'URL "https://finance.yahoo.com"

//--- alla lista di URL consentiti (Main Menu->Tools->Options, scheda "Expert Advisors"):

// --- Reimpostazione dell'ultimo codice di errore

ResetLastError();

// --- Download di una pagina html da Yahoo Finance

int res=WebRequest("GET",url,cookie,NULL,500,post,0,result,headers);

if(res==-1)

{

Print("Errore in WebRequest. Error code =",GetLastError());

//--- Forse l'URL non è elencato, mostra un messaggio sulla necessità di aggiungere l'indirizzo

MessageBox("Aggiungi l'indirizzo ' "+url+" ' alla lista di URL consentiti sulla scheda 'Expert Advisors' ","Error",MB_ICONINFORMATION);

}

else

{

if(res==200)

{

//--- Download riuscito

PrintFormat("Il file è stato scaricato con successo, Dimensione File %d byte.",ArraySize(result));

//PrintFormat("Server headers: %s",headers);

//--- Salvataggio dati in un file

int filehandle=FileOpen("url.htm",FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- Salvataggio contenuto dell'array result[] in un file

FileWriteArray(filehandle,result,0,ArraySize(result));

//--- Chiusura file

FileClose(filehandle);

}

else

Print("Errore in FileOpen. Error code =",GetLastError());

}

else

PrintFormat("Downloading '%s' fallito, codice errore %d",url,res);

}

}