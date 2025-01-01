DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalBaseGetInteger 

SignalBaseGetInteger

Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per il segnale selezionato.

long  SignalBaseGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER     property_id,     // identificatore proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore proprietà del Segnale. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.

Valore restituito

Il valore della proprietà di tipo integer del segnale selezionato.