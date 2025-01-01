- Stili Indicatore negli Esempi
- Connection between Indicator Properties and Functions
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
PlotIndexGetInteger
La funzione imposta il valore della proprietà corrispondente della corrispondente linea dell'indicatore. La proprietà indicatore deve essere del tipo int, color, bool o char. Ci sono due varianti della funzione.
Chiamare indicando identificatore della proprietà.
|
int PlotIndexGetInteger(
Chiamare indicando l'identificatore e modificatore della proprietà.
|
int PlotIndexGetInteger(
Parametri
plot_index
[in] Index of the graphical plotting
prop_id
[in] Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER.
prop_modifier
[in] Modificatore della proprietà specificata. Solo proprietà di indice di colore richiedono un modificatore.
Nota
La funzione è progettata per estrarre le impostazioni del disegno della linea indicatore appropriata. La funzione lavora in tandem con la funzione PlotIndexSetInteger per copiare le proprietà del disegno di una linea all'altra.
Esempio: un indicatore che colora le candele a seconda del giorno della settimana. I colori per ogni giorno vengono impostati in modo programma.
|
#property indicator_separate_window