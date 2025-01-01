DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalInfoSetInteger 

SignalInfoSetInteger

Imposta il valore della proprietà di tipo integer delle impostazioni di copia del segnale.

bool  SignalInfoSetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // identificatore proprietà
   long                         value            // nuovo valore
   );

Parametri

property_id

[in]  Identificatore proprietà di parametri di copia del segnale. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

valore

[in]  Il valore delle proprietà di impostazioni di copia dei segnali.

Valore restituito

Restituisce true se la proprietà è stata modificata, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().