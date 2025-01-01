DocumentazioneSezioni
Le funzioni a scopo-generico non incluce in nessun gruppo specializzato, sono qui elencate.

Alert

Mostra un messaggio in una finestra separata.

CheckPointer

Restituisce il tipo di pontatore oggetto

Comment

Manda in output un commento, nell'angolo superiore sinistro del grafico

CryptEncode

Transforms the data from array with the specified method

CryptDecode

Performs the inverse transformation of the data from array

DebugBreak

Breakpoint del programma nel debugging

ExpertRemove

Ferma l' Expert Advisor e lo decarica dal grafico

GetPointer

Restituisce il pointer dell'oggetto

GetTickCount

Restituisce il numero di millisecondi che sono passati dal momento in cui il sistema è partito

GetTickCount64

Restituisce il numero di millisecondi che sono passati dal momento in cui il sistema è partito

GetMicrosecondCount

Restituisce il numero di microsecondi trascorsi dall'inizio del programma-MQL5

MessageBox

Crea e mostra un box messaggi e lo gestisce

PeriodSeconds

Restituisce il numero di secondi nel periodo

PlaySound

Riproduce un file sonoro

Print

Mostra un messaggio nel log

PrintFormat

Formatta e stampa il set di simboli e valori in un file di log secondo il presente formato

ResetLastError

Imposta a zero il valore di una variabile predeterminata _LastError

ResourceCreate

Crea una risorsa immagine basata su un set di dati

ResourceFree

Elimina le risorse create dinamicamente (liberando la memoria allocata per esse)

ResourceReadImage

Legge i dati dalla risorsa grafica creata dalla funzione ResourceCreate() o salvati nel file EX5 durante la compilazione

ResourceSav

Salva una risorsa nel file specificato

SetUserError

Imposta la variabile predefinita _LastError nel valore pari a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError

Imposta il codice che restituisce il processo del terminale quando si completa l'operazione

Sleep

Sospende l'esecuzione del corrente Expert Advisor o Script in un intervallo specificato

TerminalClose

Comanda al terminale di completare l'operazione

TesterHideIndicators

Imposta la modalità di visualizzazione/occultamento degli indicatori utilizzati in un EA

TesterStatistics

Restituisce il valore di una statistica specificata calcolata in base ai risultati di testing

TesterStop

Fornisce il comando di completamento dell'operazione del programma quando si fa il testing

TesterDeposit

La funzione speciale che emula i fondi depositati, durante un test. Può essere utilizzato in alcuni sistemi di gestione del denaro

TesterWithdrawal

La funzione speciale per emulare il l'operazione di prelievo del denaro nel processo di testing

TranslateKey

Returns a Unicode character by a virtual key code

ZeroMemory

Resetta la variabile passata ad esso per riferimento. La variabile può essere di qualsiasi tipo, eccetto per le classi e strutture che hanno costruttori.