- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Common Functions
Le funzioni a scopo-generico non incluce in nessun gruppo specializzato, sono qui elencate.
|
Funzione
|
Azione
|
Mostra un messaggio in una finestra separata.
|
Restituisce il tipo di pontatore oggetto
|
Manda in output un commento, nell'angolo superiore sinistro del grafico
|
Transforms the data from array with the specified method
|
Performs the inverse transformation of the data from array
|
Breakpoint del programma nel debugging
|
Ferma l' Expert Advisor e lo decarica dal grafico
|
Restituisce il pointer dell'oggetto
|
Restituisce il numero di millisecondi che sono passati dal momento in cui il sistema è partito
|
Restituisce il numero di millisecondi che sono passati dal momento in cui il sistema è partito
|
Restituisce il numero di microsecondi trascorsi dall'inizio del programma-MQL5
|
Crea e mostra un box messaggi e lo gestisce
|
Restituisce il numero di secondi nel periodo
|
Riproduce un file sonoro
|
Mostra un messaggio nel log
|
Formatta e stampa il set di simboli e valori in un file di log secondo il presente formato
|
Imposta a zero il valore di una variabile predeterminata _LastError
|
Crea una risorsa immagine basata su un set di dati
|
Elimina le risorse create dinamicamente (liberando la memoria allocata per esse)
|
Legge i dati dalla risorsa grafica creata dalla funzione ResourceCreate() o salvati nel file EX5 durante la compilazione
|
Salva una risorsa nel file specificato
|
Imposta la variabile predefinita _LastError nel valore pari a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
Imposta il codice che restituisce il processo del terminale quando si completa l'operazione
|
Sospende l'esecuzione del corrente Expert Advisor o Script in un intervallo specificato
|
Comanda al terminale di completare l'operazione
|
Imposta la modalità di visualizzazione/occultamento degli indicatori utilizzati in un EA
|
Restituisce il valore di una statistica specificata calcolata in base ai risultati di testing
|
Fornisce il comando di completamento dell'operazione del programma quando si fa il testing
|
La funzione speciale che emula i fondi depositati, durante un test. Può essere utilizzato in alcuni sistemi di gestione del denaro
|
La funzione speciale per emulare il l'operazione di prelievo del denaro nel processo di testing
|
Returns a Unicode character by a virtual key code
|
Resetta la variabile passata ad esso per riferimento. La variabile può essere di qualsiasi tipo, eccetto per le classi e strutture che hanno costruttori.