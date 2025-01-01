- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorAdd
Aggiunge un indicatore con l'handle specificato in una finestra di grafico specificato. Indicatore e grafico dovrebbero essere generati sullo stesso simbolo e timeframe.
|
bool ChartIndicatorAdd(
Parametri
chart_id
[in] ID del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
sub_window
[in] Il numero del grafico sotto-finestra. 0 significa la finestra principale del grafico. Per aggiungere un indicatore in una nuova finestra, il parametro deve esserne uno maggiore rispetto all'indice dell'ultima finestra esistente, cioè uguale a CHART_WINDOWS_TOTAL. Se il valore del parametro è maggiore di CHART_WINDOWS_TOTAL, una nuova finestra non verrà creata, e l'indicatore non verrà aggiunto.
indicator_handle
[in] Handle dell'indicatore.
Valore restituito
La funzione restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false. Al fine di ottenere informazioni sull' errore, chiamare la funzione GetLastError(). Errore 4114 significa che un grafico ed un indicatore aggiunto differiscono dal loro simbolo o timeframe.
Nota
Se un indicatore che deve essere disegnato in una sottofinestra separata (per esempio, il iMACD built-in o un indicatore personalizzato con specificata la proprietà #property indicator_separate_window) viene applicato alla finestra grafico principale, può non essere visibile anche se sarà ancora presente nella lista degli indicatori. Ciò significa che la scala dell'indicatore è diversa dalla scala del grafico dei prezzi ed i valori applicati agli indicatori non possono essere inseriti nel campo visualizzato del grafico dei prezzi. In questo caso, GetLastError() restituisce codice zero, indicando l'assenza di un errore. I valori di tale indicatore "invisibile" possono essere visti nella Finestra Dati e ricevuti da altre applicazioni MQL5.
Esempio:
|
#property description "L' Expert Advisor dimostra il lavoro con la funzione ChartIndicatorAdd()."
Vedere anche
ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate()