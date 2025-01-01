#property description "L' Expert Advisor dimostra il lavoro con la funzione ChartIndicatorAdd()."

#property description "Dopo il lancio sul chart (e la ricezione dell'errore nel Journal), aprire"

#property description "le proprietà dell'Expert Advisor e specificare correttamente i parametri <simbolo> e <periodo> ."

#property description "L' indicatore MACD verrà aggiunto al chart."



//--- parametri di input

input string symbol="AUDUSD"; // nome del simbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_M12; // time frame

input int fast_ema_period=12; // periodo MACD veloce

input int slow_ema_period=26; // periodo MACD lento

input int signal_period=9; // periodo del segnale

input ENUM_APPLIED_PRICE apr=PRICE_CLOSE; // tipo di prezzo per il calcolo del MACD



int indicator_handle=INVALID_HANDLE;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

//--- prova ad aggiungere l'indicatore sul grafico

if(!AddIndicator())

{

//--- La funzione AddIndicator() rifiuta di aggiungere l'indicatore sul chart

int answer=MessageBox("Vuoi aggiungere MACD sul chart ad ogni modo?",

"Non corretto simbolo e/o timeframe per aggiungere l'indicatore",

MB_YESNO // Le selezioni dei bottoni "Si" e "No" verranno mostrate

);

//--- se un utente insiste ancora sull'uso non corretto di ChartIndicatorAdd()

if(answer==IDYES)

{

//--- prima di tutto, verrà creata una riga del Journal a riguardo

PrintFormat("Attenzione! %s: Si sta tentando di aggiungere l'indicatore MACD(%s/%s) sul chart %s/%s. Ricevuto errore 4114",

__FUNCTION__,symbol,EnumToString(period),_Symbol,EnumToString(_Period));

//--- riceve il numero di una nuova sottofinestra, alla quale tenteremo di aggiungere l'indicatore

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- ora fa un tentativo destinato al fallimento

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

PrintFormat("Fallimento nell'aggiungere l'indicatore MACD sulla finestra del chart %d. Codice errore %d",

subwindow,GetLastError());

}

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell'Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

// L' Expert Advisor non esegue nulla

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| La funzione per controllare ed aggiungere l'indicatore sul chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool AddIndicator()

{

//--- messaggio visualizzato

string message;

//--- controlla se il simbolo dell'indicatore ed il simbolo del chart corrispondono l'un l'altro

if(symbol!=_Symbol)

{

message="Visualizza l'uso della funzione Demo_ChartIndicatorAdd():";

message=message+"\r

";

message=message+"Impossibile aggiungere l'indicatore calcolato su un altro simbolo sul chart.";

message=message+"\r

";

message=message+"Specifica il simbolo del chart nelle proprietà dell'Expert Advisor - "+_Symbol+".";

Alert(message);

//--- uscita prematura, l'indicatore non verrà aggiunto sul chart

return false;

}

//--- controlla se l'indicatore ed il timeframe del chart corrispondono l'un l'altro

if(period!=_Period)

{

message="Impossibile aggiungere l'indicatore calcolato su un altro timeframe sul chart.";

message=message+"\r

";

message=message+"Specifica il timeframe del chart nelle proprietà dell'Expert Advisor - "+EnumToString(_Period)+".";

Alert(message);

//--- uscita prematura, l'indicatore non verrà aggiunto sul chart

return false;

}

//--- tutti i controlli completati, simbolo e timeframe dell'indicatore corrispondono al chart

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print(__FUNCTION__," Crea l'indicatore MACD ");

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Fallimento nel creare l'indicatore MACD. Error code ",GetLastError());

}

}

//--- resetta il codice errore

ResetLastError();

//--- applica l'indicatore al chart

Print(__FUNCTION__," Aggiunge l'indicatore MACD sul chart");

Print("MACD viene generato su ",symbol,"/",EnumToString(period));

//--- riceve il numero di una nuova sottofinestra, a cui viene aggiunto l'indicatore MACD

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

PrintFormat("Aggiunta dell'indicatore MACD sulla finestra chart chart %d",subwindow);

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

{

PrintFormat("Fallimento nell'aggiungere l'indicatore MACD sulla finestra del chart %d. Codice errore %d",

subwindow,GetLastError());

}

//--- Indicatore aggiunto con successo

return(true);

}