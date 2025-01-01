ObjectGetString

La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente. La proprietà dell'oggetto deve essere di tipo string tipo. Ci sono due varianti della funzione.

1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.

string ObjectGetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. Restituisce true o false, a seconda del successo della funzione. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile passata per riferimento, dall'ultimo parametro.

bool ObjectGetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string& string_var

);

Parametri

chart_id

[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.

name

[in] Nome dell'oggetto.

prop_id

[in] ID della proprietà dell'oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Modificatore della proprietà specificata. Per la prima variante, il valore del modificatore di default è uguale a 0. La maggior parte delle proprietà non richiedono un modificatore. Esso denota il numero del livello negli strumenti di Fibonacci e nell'oggetto grafico Forche di Andrew's. La numerazione dei livelli parte da zero.

string_var

[out] Variabile di tipo stringa che riceve il valore delle caratteristiche richieste.

Valore restituito

Valore di stringa per la prima versione della chiamata.

Per la seconda versione della chiamata restituisce true, se la proprietà è mantenuta e il valore è stato inserito nella variabile string_var, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().

Nota

La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.

Quando un oggetto viene rinominato, due eventi si formano simultaneamente. Questi eventi possono essere gestiti in un Expert Advisor o indicatore della funzione OnChartEvent():