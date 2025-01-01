- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindFirst
La funzione inizia la ricerca di file o sottodirectory in una directory in conformità con il filtro specificato.
|
long FileFindFirst(
Parametri
file_filter
[in] Filtro di ricerca. Una sottodirectory (o sequenza di sottodirectory nidificate) relativa alla directory \Files, in cui i file devono essere cercati, può essere specificata nel filtro.
returned_filename
[out] Il parametro restituito, dove, in caso di successo, viene piazzato il nome del primo file o sottodirectory trovati. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
common_flag
[in] Flag determinante la posizione del file. Se common_flag = FILE_COMMON, allora il file si trova in una cartella condivisa per tutti i terminali client \Terminal\Common\Files. In caso contrario, il file si trova in una cartella locale.
Valore restituito
Restituisce l'handle dell'oggetto cercato, che dev'essere usato per l'ulteriore ordinamento dei file e sottodirectory dalla funzione FileFindNext(), o restituisce INVALID_HANDLE quando non ci sono file e sottodirectory corrispondenti al filtro (nel caso particolare - quando la directory è vuota). Dopo aver cercato, l'handle dev'essere chiuso usando la funzione FileFindClose().
Nota
Per motivi di sicurezza, il lavoro con i file è strettamente controllato nel linguaggio MQL5. I file con cui sono condotte le operazioni di file utilizzando i mezzi MQL5, non possono esservi al di fuori della sandbox del file.
Esempio:
|
//--- display the window of input parameters when launching the script
Vedi anche