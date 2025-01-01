- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Ottiene la grandezza del campo in byte.
int DatabaseColumnSize(
Parametri
request
[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().
column
[in] Indice di campo nella richiesta. La numerazione dei campi inizia da zero e non può superare DatabaseColumnsCount() - 1.
Valore di ritorno
In caso di successo, viene restituita la grandezza del campo in byte, altrimenti -1. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid request handle;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column' index exceeds DatabaseColumnsCount() -1.
Nota
Il valore può essere ottenuto solo se almeno una chiamata DatabaseRead() è stata preliminarmente effettuata per "richiesta".
Guarda anche
DatabasePrepare, DatabaseColumnBlob, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName, DatabaseColumnType