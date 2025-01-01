DocumentazioneSezioni
Ottiene la grandezza del campo in byte.

int  DatabaseColumnSize(
   int  request,     // handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare
   int  column       // indice di campo nella richiesta
   );

Parametri

request

[in] Handle di richiesta ricevuto in DatabasePrepare().

column

[in] Indice di campo nella richiesta. La numerazione dei campi inizia da zero e non può superare DatabaseColumnsCount() - 1.

Valore di ritorno

In caso di successo, viene restituita la grandezza del campo in byte, altrimenti -1. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid request handle;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – 'column' index exceeds DatabaseColumnsCount() -1.

Nota

Il valore può essere ottenuto solo se almeno una chiamata DatabaseRead() è stata preliminarmente effettuata per "richiesta".

Guarda anche

