EventKillTimer

Specifica il terminale client che è necessario fermare la generazione di eventi da Timer.

void EventKillTimer();

Valore restituito

Nessun valore restituito.

Nota

In genere, questa funzione deve essere richiamata da una funzione OnDeinit(), se la funzione EventSetTimer() è stata richiamata da OnInit(). Questa funzione può anche essere chiamata dal distruttore della classe, se la funzione EventSetTimer () è stata chiamata nel costruttore di questa classe.

Ogni Expert Advisor, così come ogni Indicatore lavora con il proprio timer e riceve gli eventi solo da esso. Non appena un programma MQL5 si arresta, il timer viene distrutto forzatamente se è stato creato ma non è stato disabilitato dalla funzione EventKillTimer()