Inserisce un messaggio nel registro Expert Advisor. I parametri possono essere di qualsiasi tipo.
|
void Print(
Parametri
...
[in] Tutti i valori separati da virgole. Il numero di parametri non può superare 64.
Nota
Gli array non possono essere passati alla funzione Print(). Gli array devono essere inseriti elemento per elemento.
I dati di tipo double vengono indicati con la precisione di un massimo di 16 cifre dopo la virgola decimale, e possono essere emessi in output sia in formato scientifico che tradizionale, a seconda di quale entry sarà piu compatta. I dati di tipo float sono output con 5 cifre dopo la virgola decimale. Per emettere in output i numeri reali con un altra precisione o in un formato predefinito, utilizzare la funzione PrintFormat().
I dati di tipo bool vengono emessi come righe "true" o "false". Le date vengono visualizzati come AAAA.MM.GG. HH:MI:SS. Per visualizzare i dati in un altro formato, utilizzare TimeToString(). Dati del tipo di colore vengono restituiti sia come righe R,G,B o come nome di colore, se questo colore è presente nel set di colori.
La funzione Print() non funziona durante l'ottimizzazione nel Tester di strategia.
Esempio:
|
voidOnStart()
Vedi anche