voidOnStart()

{

//--- Da in output DBL_MAX usando Print(), questo è equivalenta a PrintFormat(%%.16G,DBL_MAX)

Print("---- come appaere DBL_MAX -----");

Print("Print(DBL_MAX)=",DBL_MAX);

//--- Ora da in output un numero DBL_MAX usando PrintFormat()

PrintFormat("PrintFormat(%%.16G,DBL_MAX)=%.16G",DBL_MAX);

//--- Output all' Experts journal

// Print(DBL_MAX)=1.797693134862316e+308

// PrintFormat(%.16G,DBL_MAX)=1.797693134862316E+308



//--- Vedi come il float è dato in output

float c=(float)M_PI; // Dobbiamo esplicitamente castarlo al tipo target

Print("c=",c, " Pi=",M_PI, " (float)M_PI=",(float)M_PI);

// c=3.14159 Pi=3.141592653589793 (float)M_PI=3.14159



//--- Mostra cosa può accadere con le operazioni aritmetiche con tipi reali

double a=7,b=200;

Print("---- Prima delle operazioni aritmetiche");

Print("a=",a," b=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- Divide a per b (7/200)

a=a/b;

//--- Ora emula il ripristino di un valore della variabile b

b=7.0/a; // It is expected that b=7.0/(7.0/200.0)=>7.0/7.0*200.0=200 - but it differs

//--- Da in output il nuovo valore calcolato di b

Print("----- Dopo le operazioni aritmetiche");

Print("Print(b)=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- Output all' Experts journal

// Print(b)=200.0

// Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999999716 (vedi che b non è più uguale a 200.0)



//--- Crea valore espilon molto piccolo=1E-013

double epsilon=1e-13;

Print("---- Crea un valore molto piccolo");

Print("epsilon=",epsilon); // Ottiene epsilon=1E-013

//--- Ora sottrae epsilon da B e di nuovo da in output il valore al journal Experts

b=b-epsilon;

//--- Usa due modi

Print("---- Dopo aver sottratto epsilon dalla variabile b");

Print("Print(b)=",b);

Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

//--- Output all' Experts journal

// Print(b)=199.9999999999999 (ora il valore di b sopo aver sottratto epsilon non può essere arrotondato a 200)

// Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999998578

// (ora il valore di b dopo aver sottratto epsilon non può essere arrotondato a 200)

}