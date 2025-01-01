DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariablesFlush 

GlobalVariablesFlush

Salva forzatamente contenuto di tutte le variabili globali nel disco.

void  GlobalVariablesFlush();

Valore restituito

Nessun valore restituito.

Nota

Il terminale scrive tutte le variabili globali quando il lavoro è finito, ma i dati possono andare persi in caso di guasto improvviso del funzionamento del computer. Questa funzione permette di controllare in modo indipendente il processo di salvataggio delle variabili globali in caso di emergenza.