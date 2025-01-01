MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariablesFlush
GlobalVariablesFlush
Salva forzatamente contenuto di tutte le variabili globali nel disco.
void GlobalVariablesFlush();
Valore restituito
Nessun valore restituito.
Nota
Il terminale scrive tutte le variabili globali quando il lavoro è finito, ma i dati possono andare persi in caso di guasto improvviso del funzionamento del computer. Questa funzione permette di controllare in modo indipendente il processo di salvataggio delle variabili globali in caso di emergenza.