Funzioni di Trade
Questo è il gruppo di funzioni intese a gestire le attività di trading.
Prima di procedere a studiare le funzioni di trade della piattaforma, devi avere una chiara comprensione dei termini di base: ordine(order), affare(o accordo, deal) e posizione(position).
- Unordine è un'istruzione che viene data a un broker per acquistare o vendere uno strumento finanziario. Ci sono due principali tipi di ordini: Mercato(market) e Pendente(pending). Inoltre, ci sono speciali livelli Take Profit e Stop Loss.
- Unaffare è lo scambio commerciale (acquisto o vendita) di una garanzia finanziaria. L'acquisto viene eseguito al prezzo di domanda (Ask) e la vendita viene eseguita al prezzo di offerta (Bid). Un affare può essere aperto a seguito dell'esecuzione dell'ordine di mercato o dell'attivazione dell'ordine pendente. Si noti che in alcuni casi l'esecuzione di un ordine può comportare numerosi affari.
- Una posizione é un obbligo di trade, vale a dire il numero di contratti acquistati o venduti di uno strumento finanziario. Una posizione long è la sicurezza finanziaria acquistata in attesa che il prezzo della sicurezza aumenti. Una posizione short è l'obbligo di fornire una sicurezza che prevede che il prezzo scenderà in futuro.
Generiche informazioni sulle operazioni di trading sono disponibili nella guida del terminale client.
Funzioni di trading possono essere utilizzate in Expert Advisor e scripts. Funzioni di trading possono essere chiamate solo se nelle proprietà della Expert Advisor o dello script, l'opzione "Consenti trading live" è abilitata.
Trading can be allowed or prohibited depending on various factors described in the Trade Permission section.
|
Funzione
|
Azione
|
Calcola il margine richiesto per il tipo di ordine specificato, nella valuta di deposito
|
Calcola il profitto in base ai parametri passati, nella valuta di deposito
|
Verifica se ci sono fondi sufficienti per eseguire l' operazione di traderichiesta.
|
Invia richieste di trade ad un server
|
Invia in modo asincrono richieste di trade senza attendere la risposta del trade, dal trade server
|
Restituisce il numero di posizioni aperte
|
Restituisce il simbolo corrispondente alla posizione aperta
|
Sceglie una posizione aperta per un' ulteriore lavorazione con essa
|
Selects a position to work with by the ticket number specified in it
|
Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (double)
|
Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (datetime o int)
|
Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (string)
|
Returns the ticket of the position with the specified index in the list of open positions
|
Restituisce il numero di ordini
|
Restituisce il ticket di un ordine corrispondente
|
Seleziona un ordine per un'ulteriore lavoro con esso
|
Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (double)
|
Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (datetime o int)
|
Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (string)
|
Recupera la cronistoria delle transazioni e degli ordini per il periodo di tempo specificato del server time
|
Richiede la cronistoria delle offerte con un determinato position identifier.
|
Seleziona un ordine nella cronistoria per un ulteriore lavoro con esso
|
Restituisce il numero di ordini nella cronistoria
|
Restituisce il ticket dell'ordine corrispondente all' ordine nella cronistoria
|
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (doppia)
|
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (datetime o int)
|
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (stringa)
|
Seleziona un affare nella cronistoria per l'ulteriore chiama attraverso funzioni appropriate
|
Restituisce il numero degli affari nella cronistoria
|
Restituisce un ticket di un affare corrispondente nella cronistoria
|
Restituisce la proprietà richiesta di un addare nella cronistoria (double)
|
Restituisce la proprietà richiesta di un affare nella cronistoria (datetime o int)
|
Restituisce la proprietà richiesta di un addare nella cronistoria (string)