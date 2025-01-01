DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoFunzioni di Trade 

Funzioni di Trade

Questo è il gruppo di funzioni intese a gestire le attività di trading.

Prima di procedere a studiare le funzioni di trade della piattaforma, devi avere una chiara comprensione dei termini di base: ordine(order), affare(o accordo, deal) e posizione(position).

  • Unordine è un'istruzione che viene data a un broker per acquistare o vendere uno strumento finanziario. Ci sono due principali tipi di ordini: Mercato(market) e Pendente(pending). Inoltre, ci sono speciali livelli Take Profit e Stop Loss.
  • Unaffare è lo scambio commerciale (acquisto o vendita) di una garanzia finanziaria. L'acquisto viene eseguito al prezzo di domanda (Ask) e la vendita viene eseguita al prezzo di offerta (Bid). Un affare può essere aperto a seguito dell'esecuzione dell'ordine di mercato o dell'attivazione dell'ordine pendente. Si noti che in alcuni casi l'esecuzione di un ordine può comportare numerosi affari.
  • Una posizione é un obbligo di trade, vale a dire il numero di contratti acquistati o venduti di uno strumento finanziario. Una posizione long è la sicurezza finanziaria acquistata in attesa che il prezzo della sicurezza aumenti. Una posizione short è l'obbligo di fornire una sicurezza che prevede che il prezzo scenderà in futuro.

Generiche informazioni sulle operazioni di trading sono disponibili nella guida del terminale client.

Funzioni di trading possono essere utilizzate in Expert Advisor e scripts. Funzioni di trading possono essere chiamate solo se nelle proprietà della Expert Advisor o dello script, l'opzione "Consenti trading live" è abilitata.

Trading can be allowed or prohibited depending on various factors described in the Trade Permission section.

Funzione

Azione

OrderCalcMargin

Calcola il margine richiesto per il tipo di ordine specificato, nella valuta di deposito

OrderCalcProfit

Calcola il profitto in base ai parametri passati, nella valuta di deposito

OrderCheck

Verifica se ci sono fondi sufficienti per eseguire l' operazione di traderichiesta.

OrderSend

Invia richieste di trade ad un server

OrderSendAsync

Invia in modo asincrono richieste di trade senza attendere la risposta del trade, dal trade server

PositionsTotal

Restituisce il numero di posizioni aperte

PositionGetSymbol

Restituisce il simbolo corrispondente alla posizione aperta

PositionSelect

Sceglie una posizione aperta per un' ulteriore lavorazione con essa

PositionSelectByTicket

Selects a position to work with by the ticket number specified in it

PositionGetDouble

Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (double)

PositionGetInteger

Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (datetime o int)

PositionGetString

Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (string)

PositionGetTicket

Returns the ticket of the position with the specified index in the list of open positions

OrdersTotal

Restituisce il numero di ordini

OrderGetTicket

Restituisce il ticket di un ordine corrispondente

OrderSelect

Seleziona un ordine per un'ulteriore lavoro con esso

OrderGetDouble

Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (double)

OrderGetInteger

Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (datetime o int)

OrderGetString

Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (string)

HistorySelect

Recupera la cronistoria delle transazioni e degli ordini per il periodo di tempo specificato del server time

HistorySelectByPosition

Richiede la cronistoria delle offerte con un determinato position identifier.

HistoryOrderSelect

Seleziona un ordine nella cronistoria per un ulteriore lavoro con esso

HistoryOrdersTotal

Restituisce il numero di ordini nella cronistoria

HistoryOrderGetTicket

Restituisce il ticket dell'ordine corrispondente all' ordine nella cronistoria

HistoryOrderGetDouble

Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (doppia)

HistoryOrderGetInteger

Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (datetime o int)

HistoryOrderGetString

Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (stringa)

HistoryDealSelect

Seleziona un affare nella cronistoria per l'ulteriore chiama attraverso funzioni appropriate

HistoryDealsTotal

Restituisce il numero degli affari nella cronistoria

HistoryDealGetTicket

Restituisce un ticket di un affare corrispondente nella cronistoria

HistoryDealGetDouble

Restituisce la proprietà richiesta di un addare nella cronistoria (double)

HistoryDealGetInteger

Restituisce la proprietà richiesta di un affare nella cronistoria (datetime o int)

HistoryDealGetString

Restituisce la proprietà richiesta di un addare nella cronistoria (string)