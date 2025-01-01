- GetLastError
Verifica lo spegnimento forzato del programma mql5.
bool IsStopped();
Valore restituito
Restituisce true, se la variabile di sistema _StopFlag contiene un valore che non sia 0. Un valore non-zero viene scritto in _StopFlag, se un programma mql5 è stato comandato a completare il suo funzionamento. In questo caso, bisogna immediatamente terminare il programma, altrimenti il programma verrà completamente forzato dall'esterno dopo 3 secondi.
Esempio
//+------------------------------------------------------------------+