DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVerifica StatoIsStopped 

IsStopped

Verifica lo spegnimento forzato del programma mql5.

bool  IsStopped();

Valore restituito

Restituisce true, se la variabile di sistema _StopFlag contiene un valore che non sia 0. Un valore non-zero viene scritto in _StopFlag, se un programma mql5 è stato comandato a completare il suo funzionamento. In questo caso, bisogna immediatamente terminare il programma, altrimenti il programma verrà completamente forzato dall'esterno dopo 3 secondi.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- in un ciclo infinito con un controllo di arresto
   while(!IsStopped())
     {
      //--- visualizzare l'ora locale del PC sul grafico
      Comment("Time Local: "TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      Sleep(16);
     }
   Print("The StopFlag is set. The program will be stopped.");
 
//--- ripulire
   Comment("");
  }