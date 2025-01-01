Funzioni Indicatori Tecnici

Tutte le funzioni come iIMA iAC, iMACD, iIchimoku ecc creano una copia dell' indicatore tecnico corrispondente nella cache globale del terminale client. Se esiste già una copia dell'indicatore con tali parametri, la nuova copia non viene creata, ed il contatore dei riferimenti alle attuali copie aumenta.

Queste funzioni restituiscono l'handle della copia appropriata dell'indicatore. Inoltre, con questo handle, è possibile ricevere i dati calcolati dall' indicatore corrispondente. I corrispondenti dati del buffer (gli indicatori tecnici contengono dati calcolati nel loro buffer interni, che possono variare da 1 a 5, a seconda dell'indicatore) possono essere copiati su un programma-MQL5 utilizzando la funzione CopyBuffer().

Non si può fare riferimento ai dati indicatore giusto dopo che questo è stato creato, in quanto il calcolo dei valori degli indicatori richiede un po' di tempo, quindi è meglio creare gli handles in OnInit(). La funzione iCustom() crea l'indicatore personalizzato corrispondente, e restituisce il suo handle in caso venga creato con successo. Indicatori personalizzati possono contenere fino a 512 buffer indicatore, il cui contenuto può anche essere ottenuto con la funzione CopyBuffer(), utilizzando l' handle ottenuto.

Vi è un metodo universale per creare qualsiasi indicatore tecnico usando la funzione IndicatorCreate(). Questa funzione accetta i seguenti dati come parametri di input:

nome del simbolo;

timeframe;

tipo dell'indicatore da creare;

numero di parametri di input dell'indicatore;

un array di tipo MqlParam contiene tutti i parametri di input necessari.

La memoria del computer può essere liberata da un indicatore che non è più utilizzato, usando la funzione IndicatorRelease(), per cui l'handle indicatore viene passato.

Note. Chiamate ripetuta della funzione dell'indicatore con gli stessi parametri in un programma-MQL5 non portano ad un aumento multiplo del contatore di riferimento; il contatore verrà aumentato solo una volta di 1. Tuttavia, si consiglia di ottenere gli handles degli indicatori nella funzione OnInit() o nel costruttore della classe, ed utilizzare ulteriormente tali handles in altre funzioni. Il contatore di riferimento diminuisce quando un programma-MQL5 viene deinizializzato.

Tutte le funzioni dell' indicatore hanno almeno 2 parametri - simbolo e periodo. Il valore NULL del simbolo significa il corrente simbolo, il valore 0 del periodo significa il corrente timeframe.