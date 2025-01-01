- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Symbol
Restituisce il nome del simbolo del corrente grafico.
|
string Symbol();
Valore restituito
Valore della variabile di sistema _Symbol, che memorizza il nome del corrente simbolo del grafico.
Nota
A differenza di Expert Advisors, indicatori e script, i servizi non sono associati ad uno specifico chart. Perciò, Simbol() restituisce una stringa vuota ("") per un servizio.
Esempio
|
//+------------------------------------------------------------------+