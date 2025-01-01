DocumentazioneSezioni
Restituisce il nome del simbolo del corrente grafico.

string  Symbol();

Valore restituito

Valore della variabile di sistema _Symbol, che memorizza il nome del corrente simbolo del grafico.

Nota

A differenza di Expert Advisors, indicatori e script, i servizi non sono associati ad uno specifico chart. Perciò, Simbol() restituisce una stringa vuota ("") per un servizio.

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere il nome del simbolo del grafico corrente
   string name = Symbol();
   
//--- inviare i dati ottenuti al journal
   PrintFormat("Current chart symbol name: '%s'"name);
   /*
   result
   Current chart symbol name: 'EURUSD'
   */
  }