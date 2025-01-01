MQL5 RiferimentoFunzioni Eventi
Funzioni Eventi
Questo gruppo contiene le funzioni per lavorare con gli eventi personalizzati e le funzioni timer. Oltre a questo gruppo, ci sono funzioni speciali per l' handling di eventi predefiniti.
Funzione
Azione
Avvia il generatore evento del timer ad alta risoluzione con un periodo di meno di 1 secondo per il chart corrente
Avvia il generatore di eventi timer con la periodicità specificata per il grafico corrente
Interrompe la generazione di eventi dal timer nel grafico corrente
Genera un evento personalizzato per il grafico specificato
