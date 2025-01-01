DocumentazioneSezioni
Questo gruppo contiene le funzioni per lavorare con gli eventi personalizzati e le funzioni timer. Oltre a questo gruppo, ci sono funzioni speciali per l' handling di eventi predefiniti.

Funzione

Azione

EventSetMillisecondTimer

Avvia il generatore evento del timer ad alta risoluzione con un periodo di meno di 1 secondo per il chart corrente

EventSetTimer

Avvia il generatore di eventi timer con la periodicità specificata per il grafico corrente

EventKillTimer

Interrompe la generazione di eventi dal timer nel grafico corrente

EventChartCustom

Genera un evento personalizzato per il grafico specificato

