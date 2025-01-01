DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con i risultati di ottimizzazioneFrameInputs 

FrameInputs

Riceve parametri di input, in cui è formato il frame con il numero di passo specificato.

bool  FrameInputs(
   ulong    pass,                // Il numero di un passo nell'ottimizzazione
   string&  parameters[],        // Un array di stringhe di tipo "parametroN=valoreN"
   uint&    parameters_count     // Il numero totale dei parametri 
   );

Parametri

pass

[in] Il numero di un passaggio durante l'ottimizzazione nel tester strategia.

parameters

[out] Un array di stringhe con la descrizione dei nomi e dei valori dei parametri

parameters_count

[out] Il numero di elementi dell'array parameters[].

Valore restituito

Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Nota

Dopo aver ottenuto il numero di stringhe parameters_count nell' array parameters[],, è possibile organizzare un ciclo per andare attraverso tutti i record. Questo ti aiuterà a trovare i valori dei parametri di ingresso di un Expert Advisor per il numero di passo specificato.