FrameInputs
Riceve parametri di input, in cui è formato il frame con il numero di passo specificato.
|
bool FrameInputs(
Parametri
pass
[in] Il numero di un passaggio durante l'ottimizzazione nel tester strategia.
parameters
[out] Un array di stringhe con la descrizione dei nomi e dei valori dei parametri
parameters_count
[out] Il numero di elementi dell'array parameters[].
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().
Nota
Dopo aver ottenuto il numero di stringhe parameters_count nell' array parameters[],, è possibile organizzare un ciclo per andare attraverso tutti i record. Questo ti aiuterà a trovare i valori dei parametri di ingresso di un Expert Advisor per il numero di passo specificato.