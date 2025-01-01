MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariableCheck
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableCheck
Controlla l'esistenza di una variabile globale con il nome specificato
|
bool GlobalVariableCheck(
Parametri
name
[in] Nome della variabile globale.
Valore restituito
Restituisce true se la variabile globale esiste, altrimenti restituisce false.
Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.
Vedi anche