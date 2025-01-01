DocumentazioneSezioni
GlobalVariableCheck

Controlla l'esistenza di una variabile globale con il nome specificato

bool  GlobalVariableCheck(
   string  name      // Nome della variabile globale
   );

Parametri

name

[in]  Nome della variabile globale.

Valore restituito

Restituisce true se la variabile globale esiste, altrimenti restituisce false.

Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.

