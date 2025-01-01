- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
Funzioni con i File
Questo è un gruppo di funzioni per lavorare con file.
Per motivi di sicurezza, il lavoro con i file è strettamente controllato nel linguaggio MQL5. I file con cui sono condotte le operazioni di file utilizzando i mezzi MQL5, non possono esservi al di fuori della sandbox del file.
Ci sono due directory (con le sottodirectory) in cui i file di lavoro possono essere ubicati:
- terminal_data_folder\MQL5\FILES\ (nel menu del terminale scegliere di visualizzare "File" - "Apri la directory dei dati");
- la cartella comune per tutti i terminali installati in un computer - di solito si trova nella directory C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.
C'è un metodo di programma per ottenere nomi di questi cataloghi utilizzando la funzione TerminalInfoString(), utilizzando l'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_STRING
|
//--- Cartella che memorizza i dati del terminale
Lavorare con i file da altre directory è proibito.
Le funzioni dei file permettono di lavorare con i cosiddetti "named pipe". Per fare questo, è sufficiente chiamare la funzione FileOpen() con parametri appropriati.
|
Funzione
|
Azione
|
Crea una finestra di dialogo di apertura/creazione di file o cartelle
|
Avvia la ricerca di file in una directory secondo il filtro specificato
|
Continua la ricerca iniziata dalla funzione FileFindFirst()
|
Chiude l'handle di ricerca
|
Apre un file con nome e flag specificati
|
Elimina un file specificato
|
Scrive su un disco tutti i dati rimasti nel buffer input/output del file
|
Ottiene una proprietà integer di un file
|
Definisce la fine di un file nel processo di lettura
|
Definisce la fine di una riga in un file di testo nel processo di lettura
|
Chiude un file aperto in precedenza
|
Controlla l'esistenza di un file
|
Copia il file originale da una cartella locale o condivisa in un altro file
|
Sposta o rinomina un file
|
Legge array di qualsiasi tipo ad eccezione di string da file di tipo BIN
|
Legge dal file di tipo CSV una stringa a partire dalla posizione corrente fino ad un delimitatore (o fino alla fine di una riga di testo), e converte la stringa di lettura per un valore di tipo bool
|
Legge dal file di tipo CSV una stringa in uno dei formati: "AAAA.MM.GG. HH:MM:SS", "AAAA.MM.GG." o "HH:MM:SS" - e la converte in un valore datetime
|
Legge un valore double dalla posizione corrente del puntatore del file
|
Legge un valore float dalla posizione corrente del puntatore del file
|
Legge valori int, short o char, dalla posizione corrente del puntatore del file
|
Legge un valore di tipo long dalla posizione corrente del puntatore del file
|
Legge dal file di tipo CSV una stringa a partire dalla posizione corrente fino ad un delimitatore (o fino alla fine di una riga di testo), e converte la stringa di lettura in valore double
|
Legge una stringa dalla posizione corrente di un puntatore ad un file da un file
|
Legge il contenuto di un file binario in una struttura passato come parametro, dalla posizione corrente del puntatore del file
|
Sposta la posizione del puntatore del file di un determinato numero di byte rispetto alla posizione specificata
|
Restituisce la grandezza del corrispondente file aperto
|
Restituisce la posizione corrente del puntatore del file del corrispondente file aperto
|
Scrive dati in un file di tipo CSV o TXT
|
Scrive array di qualsiasi tipo ad eccezione di string in un file di tipo BIN
|
Scrive il valore di tipo double dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario
|
Scrive il valore di tipo float dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario
|
Scrive il valore di tipo int dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario
|
Scrive il valore di tipo long dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario
|
Scrive il valore di un parametro string in un file BIN o TXT a partire dalla posizione corrente del puntatore del file
|
Scrive il contenuto di una struttura passata come parametro in un file binario, a partire dalla posizione corrente del puntatore del file
|
Legge tutti i dati di un file binario specificato in un array passato, di tipo numerico o strutture semplici
|
Scrive in un file binario tutti gli elementi di un array passato come parametro
|
Crea una cartella nella directory dei file
|
Rimuove una directory selezionata. Se la cartella non è vuota, allora non può essere rimossa
|
Elimina tutti i file presenti nella cartella specificata
Se il file viene aperto per la scrittura usando FileOpen(), tutte le sottocartelle specificate nel percorso verranno create se queste non ci sono .