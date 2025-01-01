- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLBufferCreate
Crea un buffer OpenCL e restituisce il suo handle.
int CLBufferCreate(
Parametri
contesto
[in] Handle per un contesto OpenCL.
grandezza
[in] Grandezza del buffer in byte.
flags
[in] Le proprietà del buffer che vengono impostate utilizzando una combinazione di flag: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
Valore restituito
Un handle per un buffer OpenCL in caso di successo. In caso di errore viene restituito -1. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().
Nota
Al momento, vengono utilizzati i codici di errore seguenti:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - handle non valido al contesto OpenCL.
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – memoria insufficiente.
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – errore interno creazione buffer.