CLBufferCreate

Crea un buffer OpenCL e restituisce il suo handle.

int CLBufferCreate(

int context,

uint size,

uint flags

);

Parametri

contesto

[in] Handle per un contesto OpenCL.

grandezza

[in] Grandezza del buffer in byte.

flags

[in] Le proprietà del buffer che vengono impostate utilizzando una combinazione di flag: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

Valore restituito

Un handle per un buffer OpenCL in caso di successo. In caso di errore viene restituito -1. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().

Nota

Al momento, vengono utilizzati i codici di errore seguenti: