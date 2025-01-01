DocumentazioneSezioni
Crea un buffer OpenCL e restituisce il suo handle.

int  CLBufferCreate(
   int   context,     // Handle ad un contesto OpenCL
   uint  size,        // Grandezza Buffer
   uint  flags        // Combinazione di Flags che specifica le proprietà di un buffer OpenCL
   );

Parametri

contesto

[in] Handle per un contesto OpenCL.

grandezza

[in] Grandezza del buffer in byte.

flags

[in] Le proprietà del buffer che vengono impostate utilizzando una combinazione di flag: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

Valore restituito

Un handle per un buffer OpenCL in caso di successo. In caso di errore viene restituito -1. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().

Nota

Al momento, vengono utilizzati i codici di errore seguenti:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE  - handle non valido al contesto OpenCL.
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – memoria insufficiente.
  • ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – errore interno creazione buffer.

 