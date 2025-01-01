- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathSrand
Consente di impostare il punto di partenza per la generazione di una serie di interi pseudocasuali.
|
void MathSrand(
Parametri
seme
[in] Il numero di partenza per la sequenza di numeri casuali.
Valore restituito
Nessun valore restituito.
Nota
La funzione MathRand() è usata per generare una sequenza di numeri pseudocasuali. La chiamata di MathSrand() con un certo numero di inizializzazione consente di produrre sempre la stessa sequenza di numeri pseudocasuali.
Per assicurare la ricezione di seuenze non-ricorrenti, utilizzare la chiamata di MathSrand(GetTickCount()), in quanto il valore di GetTickCount() aumenta dal momento di inizio del sistema operativo e non viene ripetuto entro 49 giorni, fino a quando il contatore di millisecondi incorporato, non overflowa. L' uso di MathSrand (TimeCurrent()) non è adatto, poiché TimeCurrent() restituisce il tempo dell'ultimo tick, che può essere invariato per lungo tempo, ad esempio durante il fine settimana.
Initialization of the random number generator using MathSrand() for indicators and Expert Advisors is better performed in the OnInit() handler; it saves you from the following multiple restarts of the generator in OnTick() and OnCalculate().
Al posto della funzione MathSrand() è possibile utilizzare la funzione srand().
Esempio:
|
#property description "L'indicatore mostra il teorema del limite centrale, che dice:"