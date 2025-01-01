- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringFill
Riempie la stringa selezionata con simboli specificati.
bool StringFill(
Parametri
string_var
[in][out] Stringa, che verrà compilata dal simbolo selezionato.
character
[in] Simbolo, con la quale la stringa verrà compilata.
Valore restituito
In caso di successo restituisce true, in caso contrario - false. Per ottenere il codice di errore chiamare GetLastError().
Nota
La compilazione di una stringa in luogo significa che i simboli vengono inseriti direttamente nella stringa senza le operazioni transitorie di creazione di nuova stringa o la copia. Ciò consente di risparmiare il tempo di funzionamento.
Esempio:
voidOnStart()
Vedi anche