StringFill

Riempie la stringa selezionata con simboli specificati.

bool  StringFill(
   string&   string_var,       // stringa da riempire
   ushort    character         // simbolo che riempirà la stringa
   );

Parametri

string_var

[in][out] Stringa, che verrà compilata dal simbolo selezionato.

character

[in] Simbolo, con la quale la stringa verrà compilata.

Valore restituito

In caso di successo restituisce true, in caso contrario - false. Per ottenere il codice di errore chiamare GetLastError().

Nota

La compilazione di una stringa in luogo significa che i simboli vengono inseriti direttamente nella stringa senza le operazioni transitorie di creazione di nuova stringa o la copia. Ciò consente di risparmiare il tempo di funzionamento.

Esempio:

voidOnStart()
  {
   string str;
   StringInit(str,20,'_');
   Print("str = ",str);
   StringFill(str,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = "StringBufferLen(str));
  }
// Risultato
//   str = ____________________
//   str =  : StringBufferLen(str) = 20
//

Vedi anche

StringBufferLen, StringLen, StringInit