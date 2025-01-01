StringFill

Riempie la stringa selezionata con simboli specificati.

bool StringFill(

string& string_var,

ushort character

);

Parametri

string_var

[in][out] Stringa, che verrà compilata dal simbolo selezionato.

character

[in] Simbolo, con la quale la stringa verrà compilata.

Valore restituito

In caso di successo restituisce true, in caso contrario - false. Per ottenere il codice di errore chiamare GetLastError().

Nota

La compilazione di una stringa in luogo significa che i simboli vengono inseriti direttamente nella stringa senza le operazioni transitorie di creazione di nuova stringa o la copia. Ciò consente di risparmiare il tempo di funzionamento.

Esempio:

voidOnStart()

{

string str;

StringInit(str,20,'_');

Print("str = ",str);

StringFill(str,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ", StringBufferLen(str));

}

// Risultato

// str = ____________________

// str = : StringBufferLen(str) = 20

//

Vedi anche

StringBufferLen, StringLen, StringInit