MQL5 Programs

Per far opeare il programma mql5, esso deve essere compilato (bottone Compile o tasto F7). La compilazione dovrebbe passare senza errori (sono possibili alcuni avvisi, ma devono essere analizzati). In questo processo, un file eseguibile con lo stesso nome e con estensione EX5 dev' essere creato nella directory corrispondente, terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators or terminal_dir\MQL5\scripts. Questo file può essere eseguito.

Le caratteristiche operative dei programmi MQL5 sono descritte nelle seguenti sezioni:

Expert Advisor, indicatori personalizzati e script sono collegati ad uno dei grafici aperti con il metodo Drag'n'Drop dalla finestra del Navigator.

Affinché un Expert Advisor smetta di funzionare, dovrebbe essere rimosso dal grafico. Per farlo selezionare "Lista Experts" nel menu contestuale del grafico, quindi selezionare un Expert Advisor dalla lista e fare clic sul pulsante "Rimuovi". Il funzionamento degli Expert Advisors è influenzato anche dallo stato del bottone "AutoTrading".

Per fermare un indicatore personalizzato, esso deve essere rimosso dal grafico.

Gli indicatori personalizzati ed Expert Advisors lavorano fino a quando non vengono esplicitamente rimossi da un grafico, le informazioni su Expert Advisor ed Indicatori attaccati vengono salvate tra le sessioni di terminale client.

Gli script vengono eseguiti una sola volta e vengono eliminati automaticamente al termine del completamento dell'operazione o al cambio dello stato del grafico corrente, o su arresto del terminale client. Dopo il riavvio del terminale client, gli scripts non vengono avviati, perché le informazioni su di essi non vengono salvate.

Massimo un Expert Advisor, uno script ed un numero illimitato di indicatori, possono operare in un grafico.

I servizi non richiedono di essere associati ad un chart per funzionare e sono progettati per eseguire funzioni ausiliarie. Ad esempio, in un servizio, è possibile creare un simbolo personalizzato, aprire il suo chart, ricevere i dati per esso in un ciclo infinito usando le funzioni di rete e aggiornarlo costantemente.