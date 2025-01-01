DocumentazioneSezioni
StringToLower

Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in minuscolo per posizione.

bool  StringToLower(
   string&  string_var      // stringa da elaborare
   );

Parametri

string_var

[in][out]  Stringa.

Valore restituito

In caso di successo restituisce true, in caso contrario - false. Per ottenere il codice di errore chiamare GetLastError().

Esempio:

void OnStart()
  {
//--- definire la stringa sorgente in maiuscolo
   string text=" - THIS STRING, WRITTEN IN UPPERCASE, MUST BE WRITTEN IN LOWERCASE";
//--- Visualizzare la stringa sorgente nei log
   Print("Source line:\n"text);
//--- convertire tutti i caratteri stringa in minuscolo e visualizza il risultato nei log
   if(StringToLower(text))
      Print("The original string after using the StringToLower() function:\n"text);
      
  /*
  Risultato
   Source line:
    - THIS STRINGWRITTEN IN UPPERCASEMUST BE WRITTEN IN LOWERCASE
   The original string after using the StringToLower() function:
    - this stringwritten in uppercasemust be written in lowercase
  */
  }

Vedi anche

