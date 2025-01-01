//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input ulong InpThresholdSize=20; // soglia della grandezza del file in kilobytes

input string InpBigFolderName="big"; // cartella per file larghi

input string InpSmallFolderName="small"; // cartella per file piccoli

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

string file_name; // variabile per memorizzare i nomi dei file

string filter="*.csv"; // filtro per la ricerca dei file

ulong file_size=0; // grandezza del file in byte

int size=0; // numero di file

//--- fa il print del percorso del file con cui stiamo per lavorare

PrintFormat("Working in %s\\Files\\ folder",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- riceve l'handle di ricerca nella root della cartella comune a tutti i terminali

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);

//--- controlla se FileFindFirst() è stato eseguito con successo

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- sposta i file nel ciclo secondo la loro grandezza

do

{

//--- apre il file

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- riceve la grandezza del file

file_size=FileSize(file_handle);

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice Errore = %d",file_name,GetLastError());

continue;

}

//--- fa il print della grandezza del file

PrintFormat("La grandezza del file %s è uguale a %d byte",file_name,file_size);

//--- definisce il percorso per spostare il file

string path;

if(file_size>InpThresholdSize*1024)

path=InpBigFolderName+"//"+file_name;

else

path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;

//--- sposta il file

ResetLastError();

if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))

PrintFormat("il file %s è stato spostato",file_name);

else

PrintFormat("Error, code = %d",GetLastError());

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- chiude l'handle di ricerca

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("File non trovato!");

}