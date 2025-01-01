- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionSelect
Sceglie una posizione aperta per l'ulteriore lavoro con essa. Restituisce true se la funzione è completata con successo. Restituisce false in caso di fallimento. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare GetLastError().
|
bool PositionSelect(
Parametri
symbol
[in] Nome dello strumento finanziario.
Valore restituito
Valore di tipo bool.
Nota
Per ciascun simbolo, in un dato momento di tempo, solo una posizione può essere aperta, che è il risultato di uno o più affari. Da non confondere posizioni con correnti ordini pendenti, che sono anche visualizzate nella scheda "Trade" del "BoxAttrezzi" del terminale client.
La funzione PositionSelect() copia i dati relativi ad una posizione nell'ambiente del programma, e successive chiamate di PositionGetDouble(), PositionGetInteger() e PositionGetString() restituiscono i dati precedentemente copiati. Questo significa che la posizione stessa non esiste più (o il suo volume, direzione, ecc. è cambiato), ma i dati di quela posizione possono ancora essere ottenuti. Per garantire la ricezione di nuovi dati su una posizione, si consiglia di chiamare PositionSelect() giusto prima di fare riferimento ad essi.
Esempio:
|
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
Vedi anche
PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Proprietà della Posizione