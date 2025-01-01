- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMax
La funzione restituisce il valore massimo di due valori.
double MathMax(
Parametri
value1
[in] Primo valore numerico.
value2
[in] Secondo valore numerico.
Valore restituito
Il più grande dei due valori.
Nota
Invece di Mathmax() è possibile utilizzare fmax(). Le funzioni fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() possono lavorare con tipi interi senza fare il loro typecasting per il tipo double.
Se i parametri di tipi diversi vengono passati in una funzione, il parametro del tipo minore è automaticamente castato(da "casting") al tipo principale. Il tipo del valore di ritorno corrisponde al tipo principale.
Se i dati dello stesso tipo sono passati, nessun casting viene eseguito.
Esempio:
//--- parametri d'ingresso