//--- parametri d'ingresso

input int InpPeriod = 10; // Periodo di calcolo media mobile

input ENUM_MA_METHOD InpMethod = MODE_SMA; // Metodo di calcolo media mobile

input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE; // Prezzo per il calcolo della media mobile



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- se il periodo della media mobile è impostato su un valore inferiore a 1, viene utilizzato il valore predefinito (10)

int period=(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);

//--- creare il gestore dell'indicatore Media Mobile

int handle=iMA(Symbol(),Period(),period,0,InpMethod,InpPrice);

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Failed to create the Moving Average indicator handle. Error ",GetLastError());

return;

}

//--- ottenere il prezzo Bid attuale

double bid=0;

ResetLastError();

if(!SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID,bid))

{

Print("Failed to get Bid price. Error ",GetLastError());

return;

}

//--- ottenere il valore media mobile sulla barra corrente

double array[1];

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,1,array);

if(copied!=1)

{

Print("Failed to get Moving Average data. Error ",GetLastError());

return;

}

//-- ottenere il prezzo più alto dei due (prezzo Bid e valore Media Mobile) e visualizzare i dati risultanti nel journal

double max_price=MathMax(bid,array[0]);

PrintFormat("Bid: %.*f, Moving Average: %.*f, highest price of the two: %.*f",_Digits,bid,_Digits,array[0],_Digits,max_price);

PrintFormat("Bid price %s moving average",(bid>array[0] ? "higher" : bid<array[0] ? "lower" : "equal to"));

}