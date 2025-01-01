DocumentazioneSezioni
La funzione restituisce il valore massimo di due valori.

double  MathMax(
   double  value1,     // primo valore
   double  value2      // secondo valore
   );

Parametri

value1

[in] Primo valore numerico.

value2

[in]  Secondo valore numerico.

Valore restituito

Il più grande dei due valori.

Nota

Invece di Mathmax() è possibile utilizzare fmax(). Le funzioni fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() possono lavorare con tipi interi senza fare il loro typecasting per il tipo double.

Se i parametri di tipi diversi vengono passati in una funzione, il parametro del tipo minore è automaticamente castato(da "casting") al tipo principale. Il tipo del valore di ritorno corrisponde al tipo principale.

Se i dati dello stesso tipo sono passati, nessun casting viene eseguito.

 

Esempio:

//--- parametri d'ingresso
input int                  InpPeriod = 10;            // Periodo di calcolo media mobile
input ENUM_MA_METHOD       InpMethod = MODE_SMA;      // Metodo di calcolo media mobile
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpPrice  = PRICE_CLOSE;   // Prezzo per il calcolo della media mobile
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- se il periodo della media mobile è impostato su un valore inferiore a 1, viene utilizzato il valore predefinito (10)
   int period=(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);
//--- creare il gestore dell'indicatore Media Mobile
   int handle=iMA(Symbol(),Period(),period,0,InpMethod,InpPrice);
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("Failed to create the Moving Average indicator handle. Error ",GetLastError());
      return;
     }
//--- ottenere il prezzo Bid attuale
   double bid=0;
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID,bid))
     {
      Print("Failed to get Bid price. Error ",GetLastError());
      return;
     }
//--- ottenere il valore media mobile sulla barra corrente
   double array[1];
   int    copied=CopyBuffer(handle,0,0,1,array);
   if(copied!=1)
     {
      Print("Failed to get Moving Average data. Error ",GetLastError());
      return;
     }
//-- ottenere il prezzo più alto dei due (prezzo Bid e valore Media Mobile) e visualizzare i dati risultanti nel journal
   double max_price=MathMax(bid,array[0]);
   PrintFormat("Bid: %.*f, Moving Average: %.*f, highest price of the two: %.*f",_Digits,bid,_Digits,array[0],_Digits,max_price);
   PrintFormat("Bid price %s moving average",(bid>array[0] ? "higher" : bid<array[0] ? "lower" : "equal to"));
  }