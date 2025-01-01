Tipi di Dati

Qualsiasi programma opera con i dati. I dati possono essere di tipi diversi a seconda dei loro fini. Ad esempio, i dati integer(_*interi) vengono utilizzati per accedere ai componenti degli array. I dati sui prezzi appartengono a quelli di doppia precisione con virgola mobile. Ciò è dovuto al fatto che nessun particolare tipo di dati per dati sui prezzi, è fornito in MQL5.

I dati di differenti tipi sono trattati con tassi differenti. I dati integer vengono elaborati come i più veloci. Per elaborare i dati a doppia precisione, una speciale co-processore viene utilizzato. However, because of complexity of internal representation of data with floating point, they are processed slower than the integer ones.

Dati stringa vengono elaborati in modo più lungo presso a causa dell' allocazione/riallocazione dinamica della memoria del computer.

I tipi di dati di base sono:

Tipi di dati complessi sono i seguenti:

In termini di OOP i tipi di dati complessi sono chiamati tipi di dati astratti.

I tipi color e datetime hanno senso solo per facilitare la visualizzazione e l'input dei parametri definiti dal di fuori - dalla tabella di Expert Advisor o delle proprietà degli indicatori personalizzati (la scheda Inputs). I dati color e datetime vengono rappresentati come interi. I tipi interi ed in virgola-mobile vengono chiamati tipi aritmetici (numerici).

Vengono usati solo i type casting impliciti nelle espressioni, a meno che non viene specificato il casting esplicito.

