//---variabili globali

double ExtArrayFirst[];

double ExtArraySecond[];



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---imposta la dimensione degli array

if(ArrayResize(ExtArrayFirst,10)!=10)

{

Print("ArrayResize() failed for ExtArrayFirst. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(ArrayResize(ExtArraySecond,10)!=10)

{

Print("ArrayResize() failed for ExtArraySecond. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//-- riempire gli array con i valori degli indici i e j in un ciclo

int total=ArraySize(ExtArrayFirst);

for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)

{

//-- riempire l'array ExtArrayFirst da sinistra a destra

//-- riempire l'array ExtArraySecond da destra a sinistra

ExtArrayFirst[i]=i;

ExtArraySecond[i]=j;

}

//--- confrontare gli array e stampare il risultato nel log

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Risultato:

ExtArrayFirst:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

ExtArraySecond:

9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond (result = -1)

*/



//--- ora capovolgiamo gli array

//-- riempire gli array con i valori degli indici i e j in un ciclo

for(int i=0, j=total-1; i<total; i++,j--)

{

//-- riempire l'array ExtArrayFirst da destra a sinistra

//-- riempire l'array ExtArraySecond da sinistra a destra

ExtArrayFirst[i]=j;

ExtArraySecond[i]=i;

}

//--- confrontare gli array e stampare il risultato nel log

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Risultato:

ExtArrayFirst:

9.00000 8.00000 7.00000 6.00000 5.00000 4.00000 3.00000 2.00000 1.00000 0.00000

ExtArraySecond:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond (result = 1)

*/



//--- ora riempiamo gli array in una direzione

//-- riempiamo gli array con i valori dell'indice i in un loop

for(int i=0; i<total; i++)

{

//-- riempire entrambi gli array da sinistra a destra

ExtArrayFirst[i]=i;

ExtArraySecond[i]=i;

}

//--- confrontare gli array e stampare il risultato nel log

ArrayComparePrint(ExtArrayFirst,ExtArraySecond);

/*

Risultato:

ExtArrayFirst:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

ExtArraySecond:

0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000 5.00000 6.00000 7.00000 8.00000 9.00000

Result ArrayCompare(): ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal (result = 0)

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Confronta e visualizza il risultato |

//+------------------------------------------------------------------+

void ArrayComparePrint(const double &array1[], const double &array2[])

{

//-- stampa l'intestazione e il contenuto degli array

Print("ExtArrayFirst:");

ArrayPrint(array1);

Print("ExtArraySecond:");

ArrayPrint(array2);

//-- confronta gli array e stampa il risultato del confronto

int res=ArrayCompare(array1,array2);

string res_str=(res>0 ? "ExtArrayFirst is larger than ExtArraySecond" : res<0 ? "ExtArrayFirst is smaller than ExtArraySecond" : "ExtArrayFirst and ExtArraySecond are equal");

PrintFormat("Result ArrayCompare(): %s (result = %d)

",res_str,res);

}

//+------------------------------------------------------------------+