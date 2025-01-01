- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayCompare
La funzione restituisce il risultato del confronto di due array dello stesso tipo. Esso può essere utilizzato per confrontare gli array di tipi semplici o strutture personalizzate senza oggetti complessi, che sono le strutture personalizzate che non contengono stringhe, array dinamici, classi e le altre strutture con oggetti complessi.
|
int ArrayCompare(
Parametri
array1[]
[in] Primo array.
array2[]
[in] Secondo array.
start1=0
[in] L'indice iniziale dell'elemento nel primo array, da cui inizia il confronto. L'inice di inizio di default - 0.
start2=0
[in] L'indice iniziale dell'elemento nel secondo array, da cui inizia il confronto. L'inice di inizio di default - 0.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Numero di elementi da confrontare. Tutti gli elementi di entrambi gli array partecipano al confronto per default (count =WHOLE_ARRAY).
Valore restituito
- -1, se array1 [] è meno di array2 []
- 0, se array1 [] è pari ad array2 []
- 1, se array1 [] è più di array2 []
- -2, Se si verifica un errore a causa di incompatibilità dei tipi di array comparati, o se start1, start2 o valori di conteggio portano all'uscita di fuori dall'array.
Nota
La funzione non restituirà 0 (gli array non saranno considerati uguali) se gli array si differenziano per dimensioni e count=WHOLE_ARRAY per il caso in cui un array è un fedele sottoinsieme di un altro. In questo caso, il risultato del confronto delle grandezze di quelli array sarà restituito: -1, se la grandezza dell'array1 [] è inferiore alla grandezza dell' array2 [] , Altrimenti 1.
Esempio:
|
//---variabili globali