La funzione continua la ricerca iniziata da FileFindFirst().

bool  FileFindNext(
   long      search_handle,         // Handle di ricerca
   string&   returned_filename      // Nome del file o sottodirectory trovata
   );

Parametri

search_handle

[in] Handle di ricerca, recuperato da FileFindFirst().

returned_filename

[out] Il nome del prossimo file o prossima sottodirectory trovata. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.

Valore restituito

Se ha successo, restituisce vero, altrimenti false.

Esempio:

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- filtro
input string InpFilter="*";
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- riceve l'handle di ricerca nella root della cartella locale
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- controlla se la funzioneFileFindFirst() è eseguita con successo
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- controlla se le stringhe passate nel loop sono file o nomi di directory
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- se questo è un file, la funzione restituirà true, se è una directory la funzione genererà l'errore ERR_FILE_IS_DIRECTORY
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s nome = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- chiude l'handle di ricerca
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("File non trovato!");
  }

