//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- filtro

input string InpFilter="*";

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- riceve l'handle di ricerca nella root della cartella locale

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- controlla se la funzioneFileFindFirst() è eseguita con successo

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- controlla se le stringhe passate nel loop sono file o nomi di directory

do

{

ResetLastError();

//--- se questo è un file, la funzione restituirà true, se è una directory la funzione genererà l'errore ERR_FILE_IS_DIRECTORY

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s nome = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- chiude l'handle di ricerca

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("File non trovato!");

}