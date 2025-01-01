- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindNext
La funzione continua la ricerca iniziata da FileFindFirst().
|
bool FileFindNext(
Parametri
search_handle
[in] Handle di ricerca, recuperato da FileFindFirst().
returned_filename
[out] Il nome del prossimo file o prossima sottodirectory trovata. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
Valore restituito
Se ha successo, restituisce vero, altrimenti false.
Esempio:
|
//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script
