DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseTransactionRollback 

DatabaseTransactionRollback

Ripristina le transazioni.

bool  DatabaseTransactionRollback(
   int  database      // handle database ricevuto in DatabaseOpen
   );

Parametri

database

[in] Handle database ricevuto in DatabaseOpen().

Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                    –  critical runtime error;
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  sql parameter contains an empty string;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)           –  insufficient memory;
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – error converting a request into a UTF-8 string;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – internal database error;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – invalid database handle;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  request execution error.

Nota

La chiamata DatabaseTransactionRollback() annulla tutte le transazioni eseguite dopo aver chiamato la funzione DatabaseTransactionBegin(). La funzione DatabaseTransactionRollback() è necessaria per il rollback delle modifiche in un database nel caso in cui si verifichino errori durante l'esecuzione di una transazione.

Guarda anche

DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionCommit