|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileReadBool.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
//---- plot Label1
#property indicator_label1 "UpSignal"
#property indicator_type1 DRAW_ARROW
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 4
//---- plot Label2
#property indicator_label2 "DownSignal"
#property indicator_type2 DRAW_ARROW
#property indicator_color2 clrRed
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 4
//--- parametri per la lettura dei dati
input string InpFileName="MACD.csv"; // nome del file
input string InpDirectoryName="Data"; // nome della directory
//--- variabili globali
int ind=0; // indice
double upbuff[]; // buffer indicatore di freccia su
double downbuff[]; // buffer indicatore di freccia giu
bool sign_buff[]; // array signal (true - buy, false - sell)
datetime time_buff[]; // array dell'orario di arrivo di signal
int size=0; // grandezza dell'array signal
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- apre il file
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("il file %s è aperto per la lettura",InpFileName);
//--- prima, legge il numero di segnali
size=(int)FileReadNumber(file_handle);
//--- alloca la memoria per gli array
ArrayResize(sign_buff,size);
ArrayResize(time_buff,size);
//--- legge i dati dal file
for(int i=0;i<size;i++)
{
//--- orario di signal
time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);
//--- valore di signal
sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);
}
//--- chiude il file
FileClose(file_handle);
}
else
{
PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
return(INIT_FAILED);
}
//--- lega gli array
SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);
//--- imposta il codice del simbolo per il disegno in PLOT_ARROW
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);
//---- imposta i valori dell'indicatore che non verranno mostrati sul chart
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
ArraySetAsSeries(time,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
//--- il loop per la barra che non è stata ancora maneggiata
for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
{
//--- 0 per default
upbuff[i]=0;
downbuff[i]=0;
//--- controlla se ci sono ancora dati presenti
if(ind<size)
{
for(int j=ind;j<size;j++)
{
//--- se le date coincidono, usa il valore dal file
if(time[i]==time_buff[j])
{
//--- disegna la freccia secondo il segnale
if(sign_buff[j])
upbuff[i]=high[i];
else
downbuff[i]=low[i];
//--- incrementa il contatore
ind=j+1;
break;
}
}
}
}
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
return(rates_total);
}