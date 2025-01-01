- GetLastError
TerminalInfoDouble
Restituisce il valore di una proprietà corrispondente dell'ambiente programma MQL4.
|
double TerminalInfoDouble(
Parametri
property_id
[in] Identificatore della proprietà. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.
Valore restituito
Valore di tipo double.
Esempio
|
//+------------------------------------------------------------------+