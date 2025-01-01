- FrameFirst
- FrameFilter
- FrameNext
- FrameInputs
- FrameAdd
- ParameterGetRange
- ParameterSetRange
ParameterGetRange
Riceve i dati sulla gamma di valori e lo step di cambiamento per una variabile di input quando si ottimizza un Expert Advisor nello Strategy Tester. Ci sono due varianti della funzione.
1. Ricezione di dati per il parametro di input di tipo integer
|
bool ParameterGetRange(
2. Ricezione di dati per il parametro di input di tipo reale
|
bool ParameterGetRange(
Parametri
name
[in] input variable ID. Queste variabili sono parametri esterni di un'applicazione. I loro valori possono essere specificati quando si avviano su un grafico o in un singolo test.
enable
[out] Flag di questo parametro che può essere utilizzato per enumerare i valori durante l'ottimizzazione dello Strategy Tester.
valore
[out] Valore parametro.
start
[out] Valore iniziale del parametro durante l'ottimizzazione.
step
[out] Step di modifica dei parametri durante l'enumerazione dei suoi valori.
stop
[out] Valore del parametro finale durante l'ottimizzazione.
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti false. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().
Nota
La funzione può essere chiamata solo dagli handlers OnTesterInit(), OnTesterPass() ed OnTesterDeinit(). E' stato introdotto per ricevere valori di parametri di input degli Expert Advisor e gli intervalli di variazione durante l'ottimizzazione nello Strategy Tester.
Quando viene chiamato in OnTesterInit(), i dati ottenuti possono essere utilizzati per ridefinire le regole per l'enumerazione di qualsiasi variabile di input utilizzando la funzione ParameterSetRange (). Pertanto, nuovi valori di Start, Stop e Step possono essere impostati, ed il parametro di input può anche essere completamente escluso dall'ottimizzazione indipendentemente dalle impostazioni Tester della strategia. Ciò consente di gestire l'area dei parametri di input durante l'ottimizzazione escludendo alcuni parametri dall'ottimizzazione in base ai valori dei parametri chiave dell' Expert Advisor".
Esempio:
|
#property description "Expert Advisor per la dimostrazione della funzione ParameterGetRange()."