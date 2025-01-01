#property description "Expert Advisor per la dimostrazione della funzione ParameterGetRange()."

#property description "Dev'essere lanciato in modalità ottimizzazione dello Strategy Tester"

//--- parametri di input

input int Input1=1;

input double Input2=2.0;

input bool Input3=false;

input ENUM_DAY_OF_WEEK Input4=SUNDAY;



//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- L' Expert Advisor è designato per l'operazione solo nello the Strategy Tester

if(!MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION))

{

MessageBox("Dev'essere lanciato in modalità ottimizzazione dello Strategy Tester!");

//--- finisce l'operazione dell' Expert Advisor in anticipo e lo rimuove dal chart

return(INIT_FAILED);

}

//--- completamento dell'inizializzazione, con successo

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione TesterInit |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTesterInit()

{

//--- esempio per il parametro di input di tipo long

string name="Input1";

bool enable;

long par1,par1_start,par1_step,par1_stop;

ParameterGetRange(name,enable,par1,par1_start,par1_step,par1_stop);

Print("Primo parametro");

PrintFormat("%s=%d abilita=%s da %d to %d con lo step=%d",

name,par1,(string)enable,par1_start,par1_stop,par1_step);

//--- esempio di parametro di input per il tipo double

name="Input2";

double par2,par2_start,par2_step,par2_stop;

ParameterGetRange(name,enable,par2,par2_start,par2_step,par2_stop);

Print("Secondo parametro");

PrintFormat("%s=%G abilita=%s da %G to %G con lo step=%G",

name,par2,(string)enable,par2_start,par2_stop,par2_step);



//--- esempio per il parametro di input di tipo bool

name="Input3";

long par3,par3_start,par3_step,par3_stop;

ParameterGetRange(name,enable,par3,par3_start,par3_step,par3_stop);

Print("Terzo parametro");

PrintFormat("%s=%s abilita=%s da %s to %s",

name,(string)par3,(string)enable,

(string)par3_start,(string)par3_stop);

//--- esempio per il parametro di input di tipo enumerazione

name="Input4";

long par4,par4_start,par4_step,par4_stop;

ParameterGetRange(name,enable,par4,par4_start,par4_step,par4_stop);

Print("Quarto parametro");

PrintFormat("%s=%s abilita=%s da %s to %s",

name,EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4),(string)enable,

EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4_start),

EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4_stop));

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione TesterDeinit |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTesterDeinit()

{

//--- questo messaggio verrà mostrato dopo che l'ottimizzazzione è completata

Print(__FUNCTION__," Ottimizzazione completata");

}