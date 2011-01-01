//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iTEMA.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "L'indicatore dimostra come ottenere i dati"

#property description "dei buffers indicatore per l'indicatore tecnico iTEMA."

#property description "Il simbolo e timeframe usati per i calcoli dell'indicatore,"

#property description "vengono impostati dai parametri simbolo e periodo."

#property description "Il metodo per la creazione dell'handle è impostato attraverso il parametro 'type' (funzione type)."

#property description "Tutti gli altri parametri sono simili al Triple Exponential Moving Average."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- il tracciamento di iTEMA

#property indicator_label1 "iTEMA"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Enumerazione dei metodi della creazione dell'handle |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iTEMA, // uso iTEMA

Call_IndicatorCreate // usa IndicatorCreate

};

//--- parametri di input

input Creation type=Call_iTEMA; // tipo della funzione

input int ma_period=14; // periodo di media

input int ma_shift=0; // slittamento

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // tipo di prezzo

input string symbol=" "; // simbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // timeframe

//--- buffer indicatore

double iTEMABuffer[];

//--- variabile per memorizzare l'handle dell'indicatore iTEMA

int handle;

//--- variabile per memorizzare

string name=symbol;

//--- nome dell'indicatore sul grafico

string short_name;

//--- manterremo il numero di valori nell' indicatore Triple Exponential Moving Average

int bars_calculated=0;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- assegnazione di array al buffer indicatore

SetIndexBuffer(0,iTEMABuffer,INDICATOR_DATA);

//--- imposta lo slittamento

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ma_shift);

//--- determinare il simbolo per cui viene disegnato l'indicatore

name=symbol;

//--- eliminare gli spazi a destra e a sinistra

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- se il risultato è zero nella lunghezza della stringa 'name'

if(StringLen(name)==0)

{

//--- prende il simbolo del grafico indicatore a cui è attaccato

name=_Symbol;

}

//--- crea l'handle dell'indicatore

if(type==Call_iTEMA)

handle=iTEMA(name,period,ma_period,ma_shift,applied_price);

else

{

//--- riempie la struttura con i parametri dell'indicatore

MqlParam pars[3];

//--- periodo

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=ma_period;

//--- slittamento

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=ma_shift;

//--- tipo di prezzo

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=applied_price;

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_TEMA,3,pars);

}

//--- se l'handle non viene creato

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- dice riguardo il fallimento e l'output del codice di errore

PrintFormat("Fallimento nel creare l'handle dell'indicatore iTEMA per il simbolo %s/%s, codice errore %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- l'indicatore si ferma precocemente

return(INIT_FAILED);

}

//--- mostra il simbolo/timeframe per cui è calcolato l'indicatore Triple Exponential Moving Average

short_name=StringFormat("iTEMA(%s/%s, %d, %d, %s)",name,EnumToString(period),

ma_period,ma_shift,EnumToString(applied_price));

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- inizializzazione normale dell'indicatore

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- numero di valori copiati dall' indicatore iTEMA

int values_to_copy;

//--- determina il numero di valori calcolati in dell'indicatore

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() returned %d, error code %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- se è il primo inizio del calcolo dell'indicatore o se il numero di valori dell'indicatore iTEMA è cambiato

//--- o se è necessario calcolare l'indicatore per due o più barre (significa che qualcosa è cambiato nello storico prezzi)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- se l' array iTEMABuffer è maggiore del numero di valori dell'indicatore iTEMA per il simbolo/periodo, allora non copiamo tutto

//--- altrimenti, copiamo meno della grandezza del buffer indicatore

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- vuol dire che non è la prima volta del calcolo dell'indicatore, e dopo l'ultima chiamata di OnCalculate() )

//--- per il calcolo non viene aggiunta più di una barra

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- riempie l' array con valori dell'indicatore Triple Exponential Moving Average

//--- se FillArrayFromBuffer restituisce false, significa che l'informazione non è ancora pronta, chiude l'operazione

if(!FillArrayFromBuffer(iTEMABuffer,ma_shift,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- forma il messaggio

string comm=StringFormat("%s ==> Valore aggiornato nell'indicatore %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- visualizza il messaggio di servizio sul grafico

Comment(comm);

//--- memorizza il numero di valori nell'indicatore Triple Exponential Moving Average indicator

bars_calculated=calculated;

//--- restituisce il valore prev_calculated per la chiamata successiva

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riempie il buffer indicatore dall'indicatore iTEMA |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool FillArrayFromBuffer(double &tema_buffer[], // buffer indicatore dei valori di Triple Exponential Moving Average

int t_shift, // slittamento della linea

int ind_handle, // handle dell'indicatore iTEMA

int amount // numero di valori copiati

)

{

//--- resetta codice errore

ResetLastError();

//--- riempie una parte dell'array iBullsPowerBuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,-t_shift,amount,tema_buffer)<0)

{

//--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore

PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iTEMA, codice errore %d",GetLastError());

//--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato

return(false);

}

//--- tutto è ok

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione indicatore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- cancella il grafico dopo aver eliminato l'indicatore

Comment("");

}