- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
DoubleToString
Conversione valore numerico nella stringa di testo.
string DoubleToString(
Parametri
valore
[in] Valore di un floating point.
digits
[in] Formato accuratezza. Se il valore delle cifre è compreso tra 0 e 16, si otterrà una presentazione di stringa di un numero con il numero specificato di cifre dopo il punto. Se il valore delle cifre è compreso tra -1 e -16, si otterrà una rappresentazione di stringa di un numero nel formato scientifico con il numero specificato di cifre dopo il punto decimale. In tutti gli altri casi il valore stringa contiene 8 cifre dopo la virgola decimale.
Valore restituito
Stringa contenente una rappresentazione simbolo di un numero con la precisione specificata.
Esempio:
Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
