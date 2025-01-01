DoubleToString

Conversione valore numerico nella stringa di testo.

string DoubleToString(

double value,

int digits=8

);

Parametri

valore

[in] Valore di un floating point.

digits

[in] Formato accuratezza. Se il valore delle cifre è compreso tra 0 e 16, si otterrà una presentazione di stringa di un numero con il numero specificato di cifre dopo il punto. Se il valore delle cifre è compreso tra -1 e -16, si otterrà una rappresentazione di stringa di un numero nel formato scientifico con il numero specificato di cifre dopo il punto decimale. In tutti gli altri casi il valore stringa contiene 8 cifre dopo la virgola decimale.

Valore restituito

Stringa contenente una rappresentazione simbolo di un numero con la precisione specificata.

Esempio:

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

Vedi anche

NormalizeDouble, StringToDouble